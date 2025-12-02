Más Información

Elige Jucopo lista de 10 aspirantes a la FGR; la conforman 5 mujeres y 5 hombres

Senado ajusta formato de comparecencias de aspirantes a la FGR; así es como funcionará ahora

Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Papa León XIV pide a Trump buscar el diálogo, en vez de invadir Venezuela

Ya hay fecha y horario para el México vs Portugal en el Estadio Azteca; el Tricolor también enfrentará a Bélgica

Gusano barrenador de ganado: Sader activa modificación para contener y erradicar plaga; esto es lo que implica

Ariadna Montiel: Salud Casa por Casa está cumpliendo el objetivo; van más de 8 millones de consultas

Reservas internacionales superan por primera vez los 250 mil millones de dólares

Sheinbaum revela que busca llamada con el Papa León XIV; espera que se reúnan y visite México

Una cita que terminó en secuestro: así se gestó la traición de Joaquín Guzmán al “Mayo” Zambada

Cae “Cali”, integrante de “Los Cromo” y generador de violencia en Oaxaca; aseguran equipo táctico y metanfetamina

Protestas violentas, tácticas rebasadas: la CDMX no ha aprendido a contener marchas

El pidió a Estados Unidos que favorezca el diálogo con antes que cualquier operación contra su territorio, en un momento de tensión entre ambos países por el despliegue militar del presidente estadounidense, Donald Trump, en el Caribe.

"Es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos", declaró el papa estadounidense nacionalizado peruano durante una conferencia de prensa en el avión que lo trasladaba de Beirut a Roma.

León XIV se mostró en contra de toda solución con violencia al indicar que "las voces que vienen de Estados Unidos cambian (...) Por un lado parece que ha habido una conversación por teléfono entre ambos presidentes, al otro lado hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo territorio de Venezuela. Yo no sé más", dijo en español.

"Sobre Venezuela, a nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio estamos buscando maneras de calmar la situación por el bien del pueblo, porque muchas veces quienes sufren esas situaciones es el pueblo, no son las autoridades", apuntó.

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Agencias
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Agencias

Trump vs el narco

Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre varios ataques mortales contra embarcaciones que según denuncia transportan droga en el Caribe y el Pacífico, y acusa a Nicolás Maduro de liderar un cártel de narcotráfico.

Caracas lo niega y argumenta que el objetivo de Washington es derrocar al presidente venezolano y tomar el control del petróleo del país.

León XIV concluyó el martes su primer viaje internacional como papa y declaró que planea un posible viaje a África en 2026 y que está en reflexión una visita a América Latina más adelante.

