Sheinbaum invita a la CIRT a reunirse con Comisión para la Reforma Electoral; revisarían tiempos de partidos en elecciones

Diputados aprueban reforma para prohibir emisión de tarjetas de crédito y débito sin consentimiento; pasa al Senado

Simulación fiscal, transferencias internacionales y plataformas digitales; el modus operandi de la red de lavado de dinero en 13 casinos

Ejecutan la operación Sable en Corredor Interoceánico

Gabinete de Seguridad participa en operativo "Sable" en Corredor Interoceánico; García Harfuch explica en qué consiste

Nvidia anuncia inversión de mil mdd en centro de datos de IA en Nuevo León

OCDE reconoce a México con el premio de mejora en certidumbre fiscal a grandes contribuyentes

No podemos dejar que nuestra democracia envejezca: Rosa Icela; participa en audiencia de la reforma electoral en Zacatecas

Hackean páginas de "Madres Buscadoras de Sonora" en varios estados; Ceci Flores denuncia nuevas amenazas y represión

Frente frío 14 llega a México este jueves; se esperan fuertes lluvias y temperaturas bajas en zonas serranas

Reanudan "Operación Sable" en Juchitán, Oaxaca, tras aumento de violencia y asesinato de la niña Noelia Daylen

Fiscal de Oaxaca vincula asesinato de la menor Noelia Daylen y tres adultos en Juchitán con disputa entre grupos criminales

La Asociación Nacional de Editores Hispanos (NAHP) lanzó este miércoles, con el apoyo de , NAHP Ad Connect, una red nacional destinada a fortalecer las capacidades digitales de los en Estados Unidos.

La alianza fue anunciada en el marco de la convención anual de la NAHP en del 12 al 14 de noviembre y que busca aumentar los ingresos publicitarios, ampliar el alcance de las publicaciones locales y garantizar su sostenibilidad en la era digital, según un comunicado oficial.

"Los medios hispanos locales desempeñan un papel esencial al informar y empoderar a las comunidades", señaló Tiffany Proscia, gerente de alianzas de Google News, al destacar el compromiso de la empresa con la sostenibilidad del periodismo local.

El proyecto conectará a editores y medios comunitarios de todo el país mediante una plataforma compartida de publicidad digital, que facilitará el acceso a nuevos anunciantes y fuentes diversificadas de ingresos.

Además, ofrecerá capacitación, apoyo técnico y análisis de datos para impulsar la modernización y el crecimiento de las audiencias.

El presidente de la NAHP, Álvaro Gurdian, afirmó que Ad Connect "refleja el espíritu de transformación" de la organización, que durante más de cuatro décadas ha sido un pilar informativo para las comunidades latinas.

Gurdian agregó que "Esto va más allá de la publicidad" y que “se trata de construir un futuro donde las voces locales e independientes sigan sirviendo y dando forma a nuestras comunidades".

es/mgm

Google News

