Totolapan. - El 23 de julio de 2025 la excandidata a la alcaldía de Totolapan por la coalición PRI-PRD, Marlen Burgos, difundió un video en redes sociales en el que reconoció públicamente su colaboración con la organización delictiva denominada “La Empresa”, ahora está detenida.

La política de este municipio de los altos de Morelos fue detenida durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales.

Durante la madrugada, agentes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la delincuencia organizada.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal.

A las 03:00 horas inició el despliegue, que incluyó sobrevuelos de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos.

Lee también “Se debe investigar si hubo extorsión”

El 23 de julio de 2025, la excandidata difundió un video en redes sociales en el que reconoció públicamente su colaboración con la organización delictiva denominada “La Empresa”.

Asimismo, se le señala de haber encabezado bloqueos en Totolapan con el objetivo de impedir cateos y operativos contra dicho grupo criminal.

En esa ocasión, pobladores del municipio realizaron bloqueos carreteros y quemaron un vehículo y llantas en protesta por los cateos efectuados por las autoridades.

Ese mismo día, el gobierno estatal informó que un grupo minoritario de habitantes de la demarcación, presuntamente amenazado vía telefónica por un generador de violencia identificado como “El Charlie”, incendió un vehículo y realizó diversos bloqueos. Para evitar una confrontación mayor, dos de las tres unidades aseguradas fueron dejadas en el sitio.

Esta madrugada, Marlen Burgos quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado para conocer la imputación formal y el contenido de la carpeta de investigación en su contra.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL