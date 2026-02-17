Más Información

Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; hay alta radiación solar y temperatura superior a 28 grados

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; hay alta radiación solar y temperatura superior a 28 grados

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Marx Arriaga, denunciado por maltratos y de pedir moches en la SEP

Cuernavaca, Mor.- El obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, señaló que son más de cinco alcaldes de Morelos que deben ser investigados por presuntos . Consideró asimismo que la Fiscalía General de la República (FGR) debería abrir una investigación a fondo para atender los temas de corrupción, que se viven en diferentes zonas del estado.

En otros tiempos, subrayó el jerarca católico, eran 13 de 33 alcaldes presuntamente involucrados con la delincuencia, “ahorita ya no sé, pero son más de cinco”, acotó.

¿Debe haber investigación en contra de más alcaldes?

“Si queremos que la termine y que los gobiernos relacionados con el crimen organizado también terminen, yo creo que deberían hacerse”, respondió.

Lee también

Luego de la primera sesión ordinaria del Consejo de Paz y Atención a las Causas, presidido por el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, el también presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), consideró que en Morelos laestá dando resultados, sin embargo, no se va a solucionar de un día para otro porque el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo dejó un desorden, una situación compleja y terrible.

En su participación como invitado al Consejo de paz, el prelado expresó “duele lo que vive Morelos, duele el dolor de tanta gente que sufre y que se enfrenta diariamente a la violencia, y está situación exige hacer algo”.

Lee también

Aunque el gobierno de Margarita González trabaja en combatir la violencia, el sexenio pasado dejó un desorden terrible y en este reordenar hace falta todavía bastante, recalcó Ramón Castro.

“En tres días no se originó la violencia y en tres días no se va a solucionar; la paz requiere trabajo, paciencia y constancia”, afirmó.

Durante el evento, que presidió el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, se informó que en la entidad los delitos más representativos son la violencia intrafamiliar y el consumo de sustancias tóxicas, como alcohol y tabaco, principalmente en adolescentes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]