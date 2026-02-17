Cuernavaca, Mor.- El obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, señaló que son más de cinco alcaldes de Morelos que deben ser investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Consideró asimismo que la Fiscalía General de la República (FGR) debería abrir una investigación a fondo para atender los temas de corrupción, que se viven en diferentes zonas del estado.

En otros tiempos, subrayó el jerarca católico, eran 13 de 33 alcaldes presuntamente involucrados con la delincuencia, “ahorita ya no sé, pero son más de cinco”, acotó.

¿Debe haber investigación en contra de más alcaldes?

“Si queremos que la corrupción termine y que los gobiernos relacionados con el crimen organizado también terminen, yo creo que deberían hacerse”, respondió.

Luego de la primera sesión ordinaria del Consejo de Paz y Atención a las Causas, presidido por el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, el también presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), consideró que en Morelos la estrategia de seguridad está dando resultados, sin embargo, no se va a solucionar de un día para otro porque el gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo dejó un desorden, una situación compleja y terrible.

En su participación como invitado al Consejo de paz, el prelado expresó “duele lo que vive Morelos, duele el dolor de tanta gente que sufre y que se enfrenta diariamente a la violencia, y está situación exige hacer algo”.

Aunque el gobierno de Margarita González trabaja en combatir la violencia, el sexenio pasado dejó un desorden terrible y en este reordenar hace falta todavía bastante, recalcó Ramón Castro.

“En tres días no se originó la violencia y en tres días no se va a solucionar; la paz requiere trabajo, paciencia y constancia”, afirmó.

Durante el evento, que presidió el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, se informó que en la entidad los delitos más representativos son la violencia intrafamiliar y el consumo de sustancias tóxicas, como alcohol y tabaco, principalmente en adolescentes.

