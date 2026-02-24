El Gobierno de Jalisco informó esta mañana que la Mesa Estatal de Seguridad decidió levantar el Código Rojo en todo el estado, aunque la Mesa continuará en sesión permanente para dar seguimiento a la coordinación interinstitucional de corporaciones de seguridad.

La administración estatal indicó que las cámaras y asociaciones industriales, las instituciones bancarias, tiendas de conveniencia, tiendas de autoservicio y centrales de abasto retomaron actividades económicas y productivas.

Se informó que todo el sistema de transporte público se encuentra operando al 70% en la Zona Metropolitana de Guadalajara, mientras que las líneas de transporte público masivo se encuentran operando al 100%.

A pesar de que por la noche del lunes y madrugada del marte se reportaron 21 vehículos quemados en 8 municipios y ataques a negocios en distintos puntos del estado, el Gobierno de Jalisco aseguró que no hay bloqueos en las vías terrestres del estado y se estima que en 36 horas se retirarán totalmente los vehículos calcinados.

Respecto a la realización del Mundial 2026, el gobierno señaló que es falso que exista riesgo de perder la sede, como está programado.

Por su parte, Juan Pablo Hernández González, secretario de Seguridad estatal, explicó que el domingo pasado se presentaron más de 500 puntos con bloqueos.

