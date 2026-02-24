Al menos 30 estudiantes de la ciudad de Xalapa, quienes participaban en el acto conmemorativo por el Día de la Bandera, sufrieron desvanecimientos y malestares físicos que obligaron a la intervención de cuerpos de rescate.

En el llamado Parque Juárez de la capital veracruzana, donde funcionarios estatales encabezarían la ceremonia oficial, se registró un episodio masivo de niños, niñas y jóvenes con diversos síntomas.

El Gobierno del Estado informó que fueron 14 adolescentes, los cuales debieron ser trasladados a diferentes hospitales de la capital veracruzana.

Lee también Golpe al narcomenudeo en Yucatán: decomisan varias dosis de drogas y capturan a dos personas; entre detenidos hay una adulta mayor

Las escenas de los jóvenes desvanecidos o sufriendo crisis causaron zozobra entre autoridades y padres de familia.

La Secretaría de Protección Civil aseguró que las fuerzas coordinadas activaron oportunamente los protocolos de atención preventiva para asistir a los estudiantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cdm/cr