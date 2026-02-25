Chilpancingo.— La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda (Morena), rindió homenaje a las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas que sirven a la nación, preservan la paz, defienden las instituciones y garantizan que México continúe siendo un país libre y dueño de su destino.

En la ceremonia del 205 aniversario del Día de la Bandera, la mandataria también afirmó que “el poder sólo tiene sentido si sirve a nuestro pueblo” y aseguró que el segundo piso de la transformación consolida un Guerrero más igualitario, humano y justo.

Evelyn Salgado Pineda izó la Bandera Monumental y realizó el abanderamiento de escoltas en el Cerro del Tehuehue, donde reafirmó su compromiso por consolidar Guerrero con bienestar y justicia social, como lo encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Dijo que no puede haber soberanía sin justicia social y consideró que “el verdadero patriotismo se demuestra trabajando todos los días por un Guerrero y un México más igualitario, humano y justo”.

La gobernadora especificó: “Guerrero contribuye a construir el segundo piso de la transformación de México, llevando bienestar, derechos y oportunidades a cada región del estado”.

Ante autoridades civiles y militares, así como estudiantes y docentes que participaron en la ceremonia, Salgado Pineda refirió que fue en Guerrero donde se sentaron las bases para la construcción de una nación soberana, capaz de reconocerse como una sola patria, por encima de sus diferencias.

En su mensaje, exhortó a todos los sectores de la población a fortalecer la unidad como motor del desarrollo.

Además, precisó: “La Bandera es símbolo de identidad, soberanía y esperanza del pueblo de México, que siempre se ha levantado para seguir adelante. México nació de la unidad y sólo en unidad podemos continuar avanzando. El poder sólo tiene sentido si sirve a nuestro pueblo”.

En el Cerro del Tehuehue, donde se localiza el mástil de la Bandera Monumental, la mandataria estatal morenista abanderó a 27 instituciones educativas de nivel secundaria y bachillerato de Iguala.

Además, se presentó la poesía Mi Bandera Mexicana, a cargo de la estudiante Isabel Adame Jaimes.

Posteriormente, la gobernadora se trasladó al Museo de la Bandera y Santuario de la Patria, acompañada del alcalde de Iguala, Erik Catalán Rendón, y mandos de las Fuerzas Armadas, donde participó en la toma de protesta a escoltas en un acto simultáneo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ahí, la mandataria estatal reiteró que la transformación se construye todos los días, con trabajo, unidad y compromiso social, bajo el llamado permanente a que la Bandera siga siendo inspiración para luchar por un México más justo y libre.