La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur confirmó la localización de tres cuerpos sin vida en las inmediaciones del rancho “El Ancón”, en el municipio de La Paz.

El hallazgo ocurrió en seguimiento a investigaciones iniciadas tras el reporte de una posible inhumación clandestina en la zona, que se realizó durante la jornada del domingo.

Esta mañana la PGJE confirmó que luego de procesamiento del lugar por parte de la Dirección de Servicios Periciales y la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Personas Desaparecidas, se confirmó que se trata de tres personas del sexo masculino, y no de una mujer como inicialmente había informado la institución.

La autoridad precisó que, en un primer momento, de manera preliminar se presumía que uno de los cuerpos podría corresponder a una mujer; sin embargo, los trabajos especializados de campo determinaron que los tres restos corresponden a hombres.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán las necropsias de ley para establecer con exactitud las causas de muerte y la identidad de las víctimas.

La PGJE informó que mantiene abierta la carpeta de investigación bajo los protocolos legales establecidos, con el objetivo de esclarecer los hechos.

Durante la jornada violenta del domingo en varias entidades del país, la Mesa de Seguridad BCS se declaró en alerta y desplegó un operativo en puntos estratégicos para reforzar la presencia.

No se presentaron bloqueos ni incendios de vehículos; no obstante, hacia el medio se informó del hallazgo de restos humanos en la zona de El Ancón.

BCS enfrenta desde 2025 también hechos de alto de impacto por confrontaciones ligadas al Cartel de Sinaloa, según han admitido autoridades.

También colectivos de búsqueda de La Paz y Los Cabos han advertido en este contexto un incremento de personas desaparecidas, muchos de de ellos jóvenes.

La Mesa de Seguridad indicó que se mantiene en alerta este día frente a lo ocurrido a nivel nacional tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

