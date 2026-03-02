Monterrey, Nuevo León. - La secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, Karina Barrón Perales, fue imputada por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones, por lo que un juez federal le dictó prisión preventiva oficiosa.

Junto con la priista, otras dos personas fueron procesadas por estar involucradas en los hechos.

La audiencia inicial se realizó después de que el pasado domingo Barrón Perales fuera detenida por la Fiscalía General de la República, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

La detención se ejecutó después de que el senador por Morena, Waldo Fernández, denunciara a la funcionaria por haberle fabricado un delito de violación en 2024.

Los imputados solicitaron una ampliación de 144 horas para una audiencia de vinculación, la cual se estaría realizando el próximo 7 de marzo.

