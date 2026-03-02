Tijuana, Baja California.- El Gobierno del Estado de Baja California presentó el Plan de Trabajo 2026-2027, ante el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, que contempla acciones y ejes transversales de turismo especializado diseñados para diversificar la oferta turística y crear experiencias únicas para los visitantes.

Con este proyecto se diversificará el turismo en Tijuana para generar empleo y desarrollo, mediante el impulso del turismo de romance y de salud, así como el religioso e inmobiliario, en virtud de que Tijuana "es la ciudad más visitada del mundo" como un destino moderno y atractivo.

Expuso Miguel Ángel Badiola Montaño, secretario de Turismo del gobierno estatal, en la presentación de la iniciativa que forma parte de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena).

Con el proyecto se busca, como lo ha dicho la mandataria estatal, consolidar alianzas con hoteles, asociaciones y empresarios del sector turístico, mediante la implementación de proyectos conjuntos; además, de la promoción de nuevas experiencias turísticas y el fortalecimiento de una agenda estratégica que va a generar empleos, bienestar social y crecimiento económico de la región.

Baja California presenta plan turístico 2026-2027 para Tijuana; impulsan turismo de salud, romance y desarrollo económico. Foto: Especial

Asimismo en el plan se contempla la vinculación de estudiantes al Tianguis Turístico México, fomentando su formación profesional y la innovación del sector. También se implementarán programas y proyectos prioritarios que consoliden la competitividad del destino.

Al ampliar la proyección de Tijuana con estrategias específicas para cada tipo de turismo, se fortalecerá la presencia de la ciudad tanto a nivel nacional como internacional, aseveró el servidor público bajacaliforniano.

El encuentro contó con la participación de la subsecretaria de Turismo, Martha Inés Domínguez Uscanga; el presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, Karim Chalita Rodríguez; y el presidente de la Asociación de Hoteles del Noroeste, Antonio Rico Casillas, entre otras personalidades.

