Tultitlán, Méx.— Los cuerpos de dos hombres fueron localizados sin vida en la colonia Santa Clara Chilpan, entre las calles Alhelíes, Jazmín y Avenida de las Torres, dentro del municipio de Tultitlán.

De acuerdo con reportes vecinales, durante el amanecer se escucharon detonaciones de arma de fuego en la zona y cuando salieron de sus casas encontraron a los dos hombres tendidos sobre la banqueta, con lesiones por proyectil de arma de fuego.

Tras el hallazgo, se realizó el reporte a los servicios de emergencia y a la autoridad municipal. Policías municipales acudieron al sitio y establecieron un perímetro de seguridad para preservar la escena.

De acuerdo con las primeras indagatorias y testimonios recabados de los familiares, las víctimas estuvieron la noche anterior en una reunión familiar, donde hubo una riña.

Más tarde, dos de ellos salieron del domicilio y permanecieron en la vía pública ingiriendo bebidas alcohólicas.

Durante la madrugada, sujetos que habían estado en la fiesta se aproximaron al punto donde se encontraban los hombres y tras un intercambio de palabras, realizaron disparos en su contra en varias ocasiones y se retiraron del lugar.

