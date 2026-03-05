Más Información

Pachuca.- Una en la que se vieron involucrados al menos cuatro tráileres mantiene cerrada la Arco Norte, a la altura del kilómetro 114+000, lo que ha generado intenso tráfico en esa zona.

El incidente ocurrió la tarde de este jueves, en que al menos cuatro unidades de transporte se impactaron en el tramo correspondiente Pachuca–Ajoloapan, por lo que aún se mantienen trabajos de limpieza y retiro de unidades en el sitio.

Este es el segundo choque múltiple que se registra sobre esta autopista, ya que por la mañana ocurrió otro accidente en el kilómetro 62+000, con dirección a , en el que estuvieron involucradas cuatro unidades de carga, una camioneta con caja seca y un vehículo particular.

Usuarios de esta red carretera manifestaron las dificultades para transitar por esta autopista, debido a los múltiples accidentes y a los problemas de inseguridad que, señalaron, se presentan de manera constante.

