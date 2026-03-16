La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, subrayó que la reforma al artículo 127 constitucional que elimina las “pensiones doradas” de la burocracia, que desangran al país, no afectan a la clase trabajadora, cuyas pensiones no están en riesgo.

En un mensaje difundido en redes sociales, la legisladora de Morena señaló que lo que busca la propuesta, que ya fue aprobada en el Senado y se encuentra en la Cámara de Diputados, “es que los altos exfuncionarios no puedan percibir más de 70 mil pesos mensuales”, es decir, la mitad de lo que percibe la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con ello, agregó la presidenta de la Mesa Directiva, se impulsa la justicia social, tomando en consideración que el sistema de pensiones debe evitar los privilegios y la discriminación, pues “tiene que haber un manejo adecuado de los recursos a favor del pueblo de México”.

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“Este seguirá siendo nuestro compromiso para fortalecer la justicia social en este país”, afirmó.

Recordó que la reforma tiene el objetivo de eliminar los privilegios de altos funcionarios de confianza, que trabajaron en organismos públicos y que reciben una “pensión dorada”, superior a las percepciones de la titular del Ejecutivo Federal.

En su mensaje, la senadora explicó que este cambio aplica a los jubilados o pensionados que hayan sido personal de confianza de los organismos públicos descentralizados o empresas públicas del Estado, de sociedades nacionales de crédito, de las empresas de participación estatal mayoritaria y de los fideicomisos públicos de entidades paraestatales del gobierno federal.

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Asimismo, se verán afectadas las pensiones millonarias de trabajadores jubilados o pensionados del Banco de México, el Banco Mexicano de Comercio Exterior, Pemex, Comisión Federal de Electricidad o de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

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