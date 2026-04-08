Culiacán, Sin.- En distintos operativos realizados por el Grupo de Operaciones Especiales del estado en el medio urbano y rural de Culiacán, fueron detenidos cinco civiles con armas automáticas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos y diversas porciones de sustancias, con características de presuntas drogas.

En una primera acción detienen a tres tras persecución

Durante una primera acción, en un camino que conduce al dique la Primavera, en la salida sur de la capital del estado, los elementos estatales observaron que varios hombres viajaban en una camioneta blanca a exceso de velocidad, por lo que al seguirlos, estos lanzaron púas de acero para dañar los neumáticos de las patrullas.

Luego de una larga persecución se logró alcanzarlos y detener la unidad, la cual cuenta con reporte de robo, en la que viajaban tres personas del sexo masculino, a los que se les aseguro tres fusiles automáticos, 21 cargadores abastecidos, seis cientos treinta cartuchos útiles de diversos calibres y tres chalecos tácticos, con placas balísticas.

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En Culiacancito detienen a dos

En una segunda acción, en la sindicatura de Culiacancito, en la parte nor-poniente de la ciudad, os elementos estatales observaron que un hombre asumió una actitud sospechosa al percatarse de su presencia por lo que se echó a correr.

La persona al intentar introducirse a una vivienda, fue detenido y se logró observar que otra persona que lo esperaba portaba un chaleco táctico, por lo que ambos fueron retenidos, en el lugar se encontró un fusil AK-47, un fusil M4, seis cargadores abastecidos, ciento cincuenta cartuchos y 36 dosis de diversas sustancias presuntamente ilícitas.

En ambos casos, el personal del Grupo de Operaciones Especiales del Estado puso a disposición de la Fiscalía General de la República a los cinco detenidos, con armas, cargadores, cartuchos y sustancias presuntamente ilícitas.

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