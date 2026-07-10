Antes de convertirse en uno de los nuevos habitantes de "La casa de los famosos México", Ernesto Laguardia ya había construido una de las carreras más sólidas de la televisión mexicana.

Actor, conductor y productor, se convirtió en uno de los rostros más queridos del público gracias a personajes que marcaron a varias generaciones, como el de Pancho, en la telenovela "Quinceañera".

Sin embargo, Laguardia comenzó su carrera mucho antes de arrancar suspiros a las jóvenes de los 80. Debutó como modelo de comerciales siendo aún un niño y más tarde ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Ernesto Laguardia y Adela Noriega. Fuente: Instagram @ernesto_laguardia_fans_

Lee también Entrada de Ernesto Laguardia a LCDLF causa furor en taquería

Su primer trabajo como actor fue en la telenovela "La Fiera", junto a Victoria Ruffo, y un año más tarde dio el salto al cine. Formó parte de la película "Dune" dirigida por David Lynch.

El gran salto llegó en a finales de los 80, cuando fue el galán de Adela Noriega en el melodrama juvenil "Quinceañera. En la historia, Laguardia dio vida a un joven mecánico que se convirtió en el sueño de muchas. El éxito de la telenovela trascendió fronteras y consolidó al actor como una de las promesas de Televisa.

[Publicidad]

Tras ese fenómeno, su carrera continuó con títulos como "Alondra", "Los parientes pobres", "La antorcha encendida", "Gotita de amor", "Amigos x siempre", "Amor Real", "Alborada" y "Corona de lágrimas", donde interpretó a don Rómulo Ancira, su primer antagónico.

Ernesto Laguardia y Edith González en la telenovela "Flor y canela". Foto: Instagram

Además de la actuación, Laguardia encontró otra faceta frente a las cámaras como conductor. Durante casi una década formó parte de "Hoy", además, fue el rostro de importantes programas de concurso como "Código F.A.M.A.", lo que le permitió mantenerse vigente y conectar con nuevas generaciones.

Ahora, el actor suma un reto completamente distinto a su trayectoria, la cuarta temporada de "La casa de los famosos", donde, a diferencia del hermetismo con el que ha manejado su imagen, se mostrará más vulnerable.

[Publicidad]

"Mi estrategia es entrar con una educación, con mis valores, con mis límites. Sé hablar con crudeza, con rudeza tal vez, pero sé hasta dónde", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Este programa también significa su regreso a la televisora que lo vio formarse, luego de que en 2017 tomará la decisión de unirse a Azteca.

Lee también Ernesto Laguardia se pondrá a prueba en "La casa de los Famosos México": "Nunca me han visto así"