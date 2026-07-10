Escuchar tu música favorita mientras te ocupas de tus actividades diarias puede servirte para amenizar tu día y olvidarte un poco del estrés, por eso Spotify cuenta con varias funciones que te permiten organizar tus canciones favoritas, y una de ellas son las carpetas de playlists.

Dicha herramienta está disponible para todos los usuarios, incluso para los que cuentan con plan gratuito, y si bien, antes solo podía utilizarse en los ordenadores, ya es posible encontrarla en cualquier dispositivo.

Si quieres clasificar tus canciones, álbumes y listas de reproducción a tu gusto, en Tech Bit te decimos cómo conseguirlo.

Crear listas de reproducción en carpetas de playlists de Spotify es fácil. Foto: Pixabay

Leer también Así se protege tu cuenta de WhatsApp del robo de identidad

¿Cómo funcionan las carpetas de listas de reproducción de Spotify?

La compañía sueca señala en su sitio oficial que el propósito de las carpetas de playlists es ordenar el contenido predilecto de sus usuarios. En ellas es posible agregar canciones, álbumes, podcasts e incluso otras listas de reproducción.

Son ideales para agrupar todo tu material musical favorito de acuerdo a tus estados de ánimo, géneros más escuchados, artistas nuevos y más. De esta manera, podrás encontrar fácilmente la canción que desees en el momento que quieras.

[Publicidad]

Y como lo mencionamos anteriormente, estas listas de reproducción están disponibles para todos los usuarios y ya se pueden crear en cualquier dispositivo. Por lo que te será posible amenizar tus reuniones con estas carpetas.

¿Cómo crear listas de reproducción en las carpetas de playlists de Spotify?

Crear estas listas de reproducción es sumamente sencillo, solo sigue estos pasos:

Entra a Spotify y da clic en “Tu biblioteca”.

Presiona el ícono “+” y oprime “Crear carpeta”.

Ponle el nombre que prefieras y da clic en “Crear”.

Posteriormente, mantén presionada la canción, álbum o lista que prefieras y da clic en “Mover a carpeta”. Otra forma de añadir contenido es arrastrándolo hasta la carpeta.

Y, aunque no lo creas, también es posible crear mini carpetas dentro de las carpetas de playlists, ¿quieres saber cómo? Entonces, haz esto:

[Publicidad]

Entra a la carpeta principal y da clic en el ícono “+” de la parte superior.

Da clic en “Crear carpeta” y nómbrala como desees.

Finalmente, pulsa “Crear” y listo.

Aunque no puedes compartir tus carpetas de Spotify, puedes disfrutar música con tus amigos gracias a otras funciones de la plataforma. Foto: Unsplash

¿Cómo compartir música en Spotify con tus amigos?

Una de las desventajas de las carpetas de playlists es que no pueden ser compartidas, pero afortunadamente Spotify cuenta con otras funciones que te permiten disfrutar música con tus seres queridos, como por ejemplo:

Fusión

Las listas de fusión permiten mezclar la música predilecta de dos o más personas para conocer y escuchar los gustos musicales de cada uno.

Discord

Con esta herramienta tú y las personas que quieras pueden escuchar música en tiempo real a distancia a través de la aplicación Discord. Solo necesitan iniciar sesión con su cuenta de Spotify y comenzar una llamada para compartirla.

[Publicidad]

Jams

Estas son playlists que puedes crear con tus seres queridos para que todos agreguen sus canciones preferidas y escuchen música en tiempo real, ya sea virtualmente o en persona.

Como ves, hay muchas formas de disfrutar la música en Spotify, desde sus carpetas de playlists hasta estas funciones llamativas. ¡Empieza y termina tu día con las mejores melodías!

Leer también La Universidad a Distancia abre convocatoria con más de 20 mil lugares para licenciatura

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters