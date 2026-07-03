Verificar la identidad desde WhatsApp sin descargar aplicaciones adicionales y en menos de 30 segundos, esa es la apuesta de Veridas, empresa especializada en identidad digital, que integró sus procesos biométricos dentro de la plataforma de mensajería con el objetivo de facilitar los registros digitales sin sacrificar la seguridad frente al creciente fraude impulsado por inteligencia artificial.

En entrevista con Tech Bit, Jordi Torres, representante de Veridas, explicó que la principal diferencia de esta solución es que el proceso ocurre dentro del entorno que millones de personas ya utilizan todos los días.

"No le estás pidiendo al usuario que vaya a una página web ni que descargue una aplicación. Todo sucede en el canal donde ya se comunica", explicó el directivo.

Así se protege tu cuenta de WhatsApp del robo de identidad. Imagen: Magnific

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La compañía señala que esta estrategia busca reducir uno de los principales problemas de las altas digitales: el abandono de usuarios cuando deben salir de una aplicación para completar la verificación de identidad.

El reto: combatir un fraude cada vez más sofisticado

Aunque simplificar el proceso era importante, Torres asegura que el verdadero desafío fue hacerlo sin abrir puertas a ataques mediante deepfakes o contenido generado con inteligencia artificial.

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"El fraude ya está industrializado. Con la IA generativa cualquiera puede crear un video falso en cuestión de minutos", advirtió. Para enfrentar este escenario, la empresa desarrolló un sistema basado en tres niveles de protección:

Detectar si el video o la imagen fueron creados con inteligencia artificial .

. Identificar intentos de inyección de imágenes o videos falsos dentro del proceso de verificación.

Analizar patrones de comportamiento para descubrir ataques masivos realizados por defraudadores.

Según Torres, cuando estas tres capas trabajan de forma conjunta, vulnerar el sistema resulta "casi imposible".

¿Qué pasa con los datos biométricos?

Uno de los principales temores alrededor de este tipo de tecnologías es el tratamiento de la información personal.

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Al respecto, Veridas afirma que su plataforma fue diseñada bajo el principio de privacy by design, es decir, priorizando la privacidad desde su desarrollo.

De acuerdo con el directivo, las imágenes utilizadas para verificar la identidad únicamente se procesan durante el tiempo necesario y posteriormente son eliminadas de la nube. "Lo mejor para proteger los datos es no guardarlos", afirmó durante la entrevista.

Además, explicó que cuando la plataforma debe validar una identidad contra bases oficiales, como las del Instituto Nacional Electoral (INE), no envía fotografías, sino vectores biométricos irreversibles que no permiten reconstruir el rostro original.

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Una tendencia impulsada por nuevas regulaciones

La integración de procesos biométricos en aplicaciones de uso cotidiano ocurre en un contexto donde México ha endurecido los mecanismos de identificación digital.

Veridas se ha convertido en uno de los proveedores tecnológicos que colaboran con operadores móviles para cumplir con los nuevos lineamientos de identificación de líneas telefónicas, además de trabajar con instituciones financieras que requieren validar la identidad de sus clientes mediante biometría facial.

Así se protege tu cuenta de WhatsApp del robo de identidad. Imagen: Magnific

La empresa también destaca que cuenta con infraestructura instalada dentro del INE para realizar comparaciones biométricas en procesos regulados, lo que ha permitido agilizar verificaciones de identidad para distintos sectores.

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Pese a los avances tecnológicos, Torres reconoce que ninguna solución es completamente infalible. "La solución perfecta no existe. Los defraudadores siempre buscarán nuevas formas de atacar y nosotros tenemos que evolucionar constantemente", señaló.

Por ello, la empresa concentra actualmente gran parte de su inversión en desarrollar nuevas herramientas antifraude capaces de detectar amenazas creadas mediante inteligencia artificial, además de ampliar la verificación de identidad hacia más plataformas digitales como Instagram y Facebook.

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