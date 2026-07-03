Valladolid, Yucatán.- Una unidad del Tren Maya que cubría la ruta Mérida–Cancún sufrió una avería la noche del miércoles 1o de julio cuando circulaba en el tramo Leona Vicario–Cancún, a unos 10 kilómetros de la estación Cancún Aeropuerto.

El convoy había salido de Mérida alrededor de las 15:00 horas y tenía previsto arribar a su destino a las 20:00 horas; sin embargo, una aparente pérdida de potencia obligó a detener la marcha, dejando varados a los pasajeros durante más de cinco horas.

Durante la espera, los usuarios denunciaron la falta de aire acondicionado, energía eléctrica, agua y alimentos, además de la escasa información proporcionada por el personal ante el percance y la desesperación de los pasajeros.

La Guardia Nacional, Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para apoyar en la atención de los pasajeros. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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En videos difundidos en redes sociales se observó a pasajeros exigiendo una solución inmediata; entre ellos, una mujer pidió ayuda porque necesitaba tomar sus medicamentos.

La situación al interior de los vagones provocó crisis nerviosas y constantes reclamos de los pasajeros.

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Elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para apoyar en la atención de los pasajeros y coordinar su transbordo a otra unidad.

Pasajeros molestos en el tren maya pic.twitter.com/xc7gkxtc03 — guadalupe yazmin (@rodriguezgalaz) July 4, 2026

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Finalmente, el servicio se restableció y el convoy llegó a la estación Cancún Aeropuerto a las 2:50 horas del jueves, casi siete horas después del horario previsto.

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Hasta este viernes, la empresa Tren Maya no había emitido un informe técnico sobre la causa de la avería ni una postura oficial respecto a las afectaciones reportadas por los usuarios.

vr/cr