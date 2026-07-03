Más de tres mil elementos de distintas corporaciones vigilarán el centro de Guadalajara y la glorieta de La Minerva el próximo domingo durante el partido entre México e Inglaterra que se realizará en la Ciudad de México.

Las autoridades locales informaron que la Mesa de Coordinación de Seguridad analizó lo ocurrido el martes pasado tras la victoria de México ante Ecuador, cuando más de 100 mil personas salieron a celebrar a las calles de la ciudad y se generaron desmanes que resultaron en la detención de 40 personas.

Así, la decisión fue aumentar en 50% el estado de fuerza que se utilizó en el operativo de esa ocasión para intentar que el domingo la seguridad no se vea rebasada ante la posibilidad de que el equipo nacional pueda pasar a la siguiente ronda del mundial.

Debido a que los domingos se instala desde temprano el paseo ciclista que conecta varios puntos de la ciudad con el centro tapatío, donde se encuentra el Fan Fest, el operativo comenzará desde las 7:00 horas.

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Las autoridades recordaron que por ese mismo motivo será más complicado llegar al centro debido a los cierres viales por la ciclovía e hicieron un llamado a los asistentes a tomar sus precauciones para llegar con tiempo.

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El martes pasado, tras la victoria de México ante Ecuador, más de 100 mil personas salieron a celebrar a las calles de la ciudad. | Foto: Miguel García / EL UNIVERSAL

A partir de las 14:00 horas se mantendrán cerrados a la circulación de vehículos los accesos a las zonas de mayor afluencia de personas en el primer cuadro de la ciudad.

Además, para evitar la saturación en torno al Fan Fest se instalarán más pantallas en la Plaza Guadalajara, la glorieta de La Minerva, el Parque San Jacinto, el Auditorio Benito Juárez y la Plaza de las Américas, en Zapopan.

En la zona de La Minerva también se establecerán restricciones a la circulación en varias cuadras a la redonda para evitar accidentes con la gente que se congregue en ese punto emblemático de la ciudad.

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Las autoridades hicieron un llamado a quienes asistan a respetar las normas de convivencia para que en todo momento se mantenga un ambiente de celebración y paz.

Las autoridades hicieron un llamado a quienes asistan a respetar las normas de convivencia. Foto: FIFA Fan Fest de Guadalajara en X.

Pidieron, en la medida de lo posible, que quien acuda a las zonas de mayor afluencia no lo haga en compañía de bebés, niñas, niños, adultos mayores o personas con movilidad reducida, ya que las conglomeraciones representan un riesgo latente para estas poblaciones.

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Recordaron que a estas zonas no se podrán llevar botellas de vidrio, pirotecnia, armas de ninguna clase, petardos ni paraguas, mientras que en la zona del Fan Fest a estas restricciones se suman las de no introducir ningún tipo de alimento o bebida y banderas mayores a 2.5 metros.

Como recomendaciones adicionales, señalaron llevar ropa cómoda, mantenerse hidratados y acudir en grupos de confianza para promover el autocuidado y evitar que personas ajenas a las celebraciones puedan cometer robos.

En este operativo estarán desplegados elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Metropolitana, Policía Vial, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y personal de Protección Civil y Bomberos.

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Tanto las autoridades estatales como municipales insistieron en que la celebración del mundial también es una oportunidad para demostrar que México y Jalisco son pueblos alegres y de paz, cálidos con sus visitantes y que respetan a los demás y a la ciudad misma.

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JACL