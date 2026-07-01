Ciudad Victoria.- Decenas de miles de aficionados festejan el triunfo de la Selección Nacional contra Ecuador, en las calles de todas las ciudades de Tamaulipas.

En cuanto el árbitro del encuentro finalizó el encuentro, personas de todas las edades salieron en automóviles a ondear sus banderas verdes y a circular en las principales avenidas haciendo sonar los cláxones y a gritar el clásico ¡México, México!

En la capital, esta noche miles de aficionados bailan, brincan y festejan en el 17 Carrera Torres, a un costado del Estadio Marte R. Gómez.

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Así se vivieron los festejos en ciudades de Tamaulipas. Foto: Roberto Aguilar Grimaldo/ EL UNIVERSAL

“Hoy México hizo historia en futbol, y lo estoy viviendo al máximo con mis hijos, porque ya nos tocaba avanzar”, expresó visiblemente emocionado Rubén Hernández, quien estaba acompañado de toda su familia.

A pesar de que las autoridades habían colocado unas vallas alrededor del monumento al Gral. Pedro José Méndez, eso no fue impedimento para que jóvenes se subieran a ondear banderolas de México, algunos portaban máscaras de luchadores y otros traían peluca.

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La Chona y Payaso de Rodeo son dos de los temas que más bailan los aficionados.

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“Fue un gran partido el que nos ofreció la Selección, ojalá que sigan así, estoy muy feliz”, expresó la joven Mónica Martínez.

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En Tampico, Ciudad Mante, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo también se reportan festejos masivos en las calles por el triunfo de México en los 16vos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Hasta las 23:00 horas las celebraciones continuaban sin que se registraran problemas o hechos vandálicos.

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Afición mexicana en Guanajuato

“¡¿Y si sí?!”, “¡¿y si sí?!”, gritaban eufóricos cientos de aficionados bajo la pertinaz lluvia que cayó desde el medio tiempo del partido México vs Ecuador y que se prolongó por horas, sin mermar el animó de jóvenes y familias completas en el Centro de la ciudad de León.

Empapados y a brincos entre los charcos, festejaron el pase de la Selección Tricolor a la ronda de Octavos del Mundial de Futbol, en las inmediaciones del templo Expiatorio y el Arco la Calzada, con el triunfo de dos goles contra cero.

En grupos lanzaban al vuelo a sus acompañantes expresando la frase “¡Quiere volar!, ¡quiere volar!”, ondeaban la Bandera Nacional y se enfrascaban en una “guerra” de espumas; otros emulaban a sus ídolos chutando el agua estancada para mojarse, y los más coreaban: “¡México!, ¡México!”.

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Así se vivieron los festejos en Guanajuato. Foto: Xóchitl Álvarez/ EL UNIVERSAL

La fiesta comenzó de la mano de Julián Quiñones: La voz se volvió una en un estruendoso grito de “¡Goooool!” al minuto 22, decenas de vuvuzelas ensordecían el ambiente, todos con los brazos en alto, abrazándose unos con otros, brincando, chiflando y aplaudiendo.

Luego de unos minutos, la emoción aumentó con la segunda anotación del Tri, esta vez en los botines de Raúl Jiménez, y la bulla invadió la Explanada Expiatorio y las calles Madero y Zaragoza, así como zonas aleñadas donde los clientes de negocios veían el encuentro.

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El árbitro pitó el final del primer tiempo y Tláloc se hizo presente, la lluvia continuó tras la conclusión del partido y toda la afición se dirigió al Arco de la Calzada para continuar el festejo, sin importarles la mojada. Los adultos con niños se resguardaron en el perímetro.

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Afición mexicana en Sinaloa

En diversos puntos de las ciudades de Culiacán y Mazatlán estalló el jubilo por el cuarto triunfo de la Selección Mexicana, en donde cientos de aficionados, salieron a festejar a las calles y formaron caravana de vehículos con los claxon sonando.

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La glorita de Cuauhtémoc, en la capital del estado, conocida como “La Canasta”, zona de distribución del tránsito para tres distintos puntos, se convirtió en uno de los centros para ondear banderas nacionales y entonar a todo pulmón “cielito lindo”.

Desde muy temprano, las autoridades notificaron el cierre de la circulación en esa zona, donde comunica a Palacio de Gobierno y a las instalaciones del Poder Judicial del Estado, como medida de precaución para dar espacio controlado a los festejos mundialista.

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Los asistentes a esta festividad ciudadana tuvieron que caminar varias calles, ante el cierre de la circulación en una zona que distribuye el tránsito a tres puntos distintos de la capital del estado, donde grupos de jóvenes con camisetas verdes de la Selección Mexicana ondearon banderas y tocaron varios instrumentos.

En una de las nuevas zonas habitacionales de Valle Alto, en un punto conocido en forma coloquial como “El Queso”, se reunieron cientos de vecinos para cantar, gritar vivas a México y festinar que la selección nacional paso a octavos de final en el Mundial.

Al lado de las frescas olas del Pacífico, en la zona turista de Mazatlán, cientos de aficionados al futbol, con playeras de la selección, con “gritos de viva México”, se concentraron en el parador turístico para externar su alegría por el triunfo.

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Afición mexicana en Zacatecas

En medio de la lluvia y de un operativo vial miles de zacatecanos salieron a las calles y se congregaron en el Centro Histórico de Zacatecas, así como en el municipio de Fresnillo, cuyos contingentes abarrotaron la Alameda y las principales avenidas con porras, bailes y algarabía para festejar el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador.

Tras la victoria de México, la Dirección de Policía Vial Preventiva de Zacatecas informó a través de sus redes sociales que ante la concentración de aficionados realizaron cortes a la circulación sobre las avenidas González Ortega, Torreón, así como en la Rinconada de Catedral, además de las calles Genaro Codina, Yanguas y Aquiles Serdán para lograr el resguardo de los contingentes.

También se hizo un llamado a los aficionados y automovilistas a conducirse con respeto para evitar incidentes y evitar el ingreso de vehículos para evitar que fueran “sacudidos” por los contingentes.

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Así se vivieron los festejos en el centro de Zacatecas. Foto: Diana Valdez

Cabe mencionar que hace una semana, se registró un incidente que terminó con una denuncia penal contra Jaime Castillo, líder juvenil del Comité Estatal de Morena Zacatecas, quien participó en uno de los contingentes que sacudió un vehículo y después el morenista alcanzó la ventanilla del vehículo y golpeó a la conductora.

En esta ocasión, los contingentes abarrotaron la Alameda y se extendió por las avenidas Hidalgo hasta Plaza de Armas, donde coreaban el Cielito Lindo, además de bailar al ritmo de Payaso de Rodeo y La Chona.

dmrr/ js