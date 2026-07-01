El poder legislativo mexicano auguró un triunfo para la Selección Mexicana en el partido que sostendrán el próximo domingo contra Inglaterra, como parte del Mundial de Futbol 2026 en el que se jugarán el pase a los cuartos de final.

A preguntas expresas de EL UNIVERSAL, diputadas y diputados federales, así como senadoras y senadores de la república, coincidieron en que el tricolor “es una selección poderosa” que ha logrado unir a todo el país.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, aseguró que la selección mexicana vencerá 2 goles por 1.

“La selección va seguir entregando su alma, su pasión y su carácter”, aseveró.

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El líder del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, pronosticó el mismo resultado: “Vamos 2-1 favor México, sin ninguna duda. Va a ganar México en tiempo regular, no vamos a ir ni a tiempo extra ni a penaltis. México es una selección poderosa”.

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Lo mismo, el líder del PRI en la cámara baja, Rubén Moreira: “2 a 1 favor México. La selección une a un gran país”

Por su parte, la senadora priista Carolina Viggiano vaticinó un triunfo sin goles en contra: “2-0 a favor de México en tiempo regular”.

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El Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que los mexicanos venceremos, quizá de panzazo: “México gana por un gol aunque sea en penaltis, pero vamos a ganarle a los ingleses. ¡vamos a la que sigue!”

La diputada de MC Laura Ballesteros dijo que México puede ganarle a Inglaterra “y al que sea”: “Con mucha cabeza fría, con mucho corazón, con mucha responsabilidad, pero tenemos que llegar con la mentalidad de ganadores, no nos pueden dar miedo ni los ingleses ni nadie”.

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El único fatalista, fue el también emecista Gibran Ramírez, quien consideró que México perderá el próximo domingo: “Inglaterra 1 - México 0”

Marcelo Torres del PAN, también dijo que México vencerá 2 goles por 1, mientras que el diputado albiazul, Ernesto Sánchez, profetizó el mismo resultado: “Mi pronóstico es un 2-1 a favor de México. Sabemos que Inglaterra es una gran selección y que será un partido muy exigente, pero también creo que cuando México juega unido, con carácter y con el apoyo de su afición, puede competir contra cualquiera”.

En su oportunidad, la diputada del PT, Lilia Aguilar, opinó que el Tri ganará un gol por cero: “Esta es la demostración de lo que deben ser las nuevas generaciones del futbol mexicano. Creo que vamos a quedar 1 a 0, México ha jugado espectacular, Gilberto Mora es un crack”.

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El diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, confió en que la Selección Mexicana de futbol seguirá avanzando en la Copa Mundial de Futbol, y que ganará el próximo domingo.

“Tenemos un pronóstico, nuestra selección nacional le va a ganar el próximo domingo a Inglaterra 2 a 1, y le vamos a ganar porque tenemos un equipazo”, aseguró.

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