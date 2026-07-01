La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó este martes los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre un presunto esquema de financiamiento a campañas electorales en México relacionado con una red de huachicol vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, al asegurar que el gobierno estadounidense no ha presentado pruebas que sustenten dichas afirmaciones.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria federal señaló que las personas mencionadas en el comunicado estadounidense ya se encontraban bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de autoridades mexicanas, pero reprochó que Washington haya decidido hacer públicos los señalamientos antes de compartir información suficiente con el gobierno mexicano.

“Las personas de las que habla este comunicado ya estaban también bajo una investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado a una comunicación conjunta y ponen este tema de las campañas, que no entendemos a qué viene”, expresó.

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Sheinbaum comparó este caso con las acciones recientes emprendidas por autoridades estadounidenses contra instituciones financieras mexicanas, al señalar que en ambos casos se emitieron acusaciones sin que se entregaran elementos probatorios suficientes a México.

Recordó que cuando el gobierno mexicano solicita extradiciones o investigaciones conjuntas, las autoridades estadounidenses exigen pruebas para sustentar los procedimientos.

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“Cuando nosotros le pedimos que vieran las pruebas para que pudiéramos acompañarnos en ese proceso, solo se enviaron dos páginas sin pruebas. Cuando hemos solicitado por un proceso de extradición, ellos nos piden pruebas. Es una práctica común que se pidan pruebas de uno y otro lado”, afirmó.

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La Presidenta defendió además la estrategia de su administración contra el llamado huachicol fiscal o contrabando de combustibles, al sostener que durante los últimos meses se han reforzado las medidas de vigilancia en aduanas, los controles administrativos y las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General de la República.

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Indicó que continúan abiertas diversas carpetas de investigación relacionadas con este delito y que las autoridades siguen reuniendo elementos para judicializar los casos y solicitar órdenes de aprehensión contra los responsables.

Sheinbaum aseguró que las acciones implementadas por su gobierno han permitido reducir significativamente el robo y contrabando de combustibles. Como muestra de ello, destacó el incremento en las ventas de combustibles de Petróleos Mexicanos y de empresas privadas, lo que, dijo, refleja una disminución de las operaciones ilegales en el mercado.

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“Claro que ha bajado y tenemos las pruebas. La mejor forma de verlo es el incremento de las ventas de Pemex; esa es la mejor manera de demostrarlo”, sostuvo.

La Mandataria federal reiteró que el combate al huachicol ha incluido también el congelamiento de cuentas y otras medidas financieras contra presuntos responsables, por lo que consideró que existe una coordinación permanente entre distintas dependencias mexicanas para enfrentar este delito.

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