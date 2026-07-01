El pleno de la Comisión Permanente ratificó el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México ante la Unión Europea (UE), el Reino de Bélgica y el Ducado de Luxemburgo.

Con 28 votos a favor y ocho en contra, del PAN y el PRI, la designación fue avalada, por lo que Moctezuma Barragán rindió protesta de inmediato ante la Mesa Directiva.

Al presentar el dictamen, el presidente de la primera comisión de la Permanente, Alejandro Murat, subrayó la importancia que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum otorga a las relaciones comerciales, políticas y culturales con la Unión Europea.

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“La relación entre México y Estados Unidos está a punto de llegar a más de 1 trillón de dólares, y con Europa estamos en 80 billones de euros con una población de 450 millones, que es el doble de Estados Unidos y con un ingreso que per cápita similar. De ese tamaño es la oportunidad, pero de ese tamaño también es el plan que hoy presenta en donde plantea cuatro cosas fundamentales: hacer trabajo con los estados para que puedan empujar sus vocaciones productivas regionales, hacer trabajo sectorial, hacer trabajo también con las empresas, teniendo capacitaciones de una guía muy clara y por supuesto, el cuarto punto, el tema de las pymes”, puntualizó.

Reginaldo Sandoval, diputado del PT, dijo que esa bancada votó a favor de Esteban Moctezuma por su reciente experiencia como embajador ante el gobierno de Estados Unidos, así como su trayectoria como titular de la Secretaría de Gobernación, senador y titular de la Secretaría de Educación, lo cual reúne elementos y experiencia para atender los negocios diplomáticos y comerciales entre México y la Unión Europea.

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El senador del PAN Máximo García López indicó que Esteban Moctezuma no cubre el perfil para rescatar las relaciones económicas de México y argumentó que el gobierno ha debilitado la imagen del país al apoyar a regímenes totalitarios también ha generado desconfianza en Washington.

Gibrán Ramírez Reyes, diputado de MC, expuso que el voto de ese grupo es a favor, dada la trayectoria de la persona designada, y agregó que el nombramiento permitirá buscar los elementos y circunstancias de cooperación y acercamiento entre México y la Unión Europea.

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Esteban Moctezuma va por representar a México "con preparación y lealtad institucional"

Horas antes, con 11 votos a favor y dos en contra, del PAN, la Primera Comisión de la Permanente ratificó el nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México ante la Unión Europea.

Al comparecer ante los integrantes de dicha comisión, Moctezuma Barragán aseguró que servirá a nuestro país por encima de cualquier interés.

El exembajador en Estados Unidos subrayó que la prioridad en las relaciones con la Unión Europea es incrementar el intercambio comercial e intensificar la relación y cooperación diplomática, cultural y política con esa región, ante el cambio de era que vivimos, que trae aparejada una reconfiguración geopolítica global que obliga al replanteamiento del papel que deben jugar los países y las regiones ante los profundos cambios estructurales del sistema internacional.

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“Si esta soberanía tiene a bien ratificarme, asumiré una sola encomienda que resume todo mi de trabajo: representar a México en Europa en el momento más decisivo de nuestra relación en un cuarto de siglo, con preparación, lealtad institucional, imaginación, humildad y resultados verificables”, puntualizó.

Dijo que la firma del acuerdo global modernizado entre México y la UE el pasado 22 de mayo de este año es muestra firme el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de consolidar, por una parte, nuestra relación con Norteamérica, al tiempo de diversificar y estrechar relaciones con otras regiones del mundo ante un sistema internacional cambiante.

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Esteban Moctezuma destacó que su plan de trabajo se sustenta en cuatro pilares: primero, el diálogo político, por lo que de ser ratificado por el pleno de la Comisión Permanente, saldrá de inmediato a Estrasburgo para estar presente en el voto del Parlamento Europeo sobre el acuerdo global modernizado.

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Detalló que el segundo pilar es la economía. “Debemos traducir el acuerdo en inversión y en empleo. Promoción en doble vía con acciones espejo, misiones comerciales y ferias. Atención especial recibirán los sectores estratégicos”.

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El tercer pilar es la cooperación y el cuarto lo que tiene que ver con el consular, cultural y de derechos humanos.

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