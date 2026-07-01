Al afirmar que el nuevo partido político Somos México busca impulsar a figuras del “viejo régimen”, la presidenta Claudia Sheinbaum denunció que en el país hubo 36 años de empobrecimiento del pueblo, fraudes electorales y hechos antidemocráticos, por lo que acusó al movimiento de Guadalupe Acosta Naranjo de regresar a este sistema.

“Es como este nuevo partido que impulsa el viejo régimen, porque eso busca, ¿no? regresar al viejo régimen. Ese es el objetivo, es un nuevo partido de viejos, que regresan al pasado, porque eso es lo que buscan regresar al pasado. Y ahorita ya están ahí escribiendo en su Twitter, me imagino, ya no se dice Twitter en su X. Pero es eso, en realidad, porque nada más hay que ver quiénes lo conforman”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 1 de julio, la mandataria denunció el periodo del “fraude electoral de la antidemocracia”, que consistió en compra de votos, entreguismo y que gobernadores renunciaron a sus cargos por malas prácticas.

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“Es falso que hubo democracia en ese periodo, hay muchos fraudes electorales en ese periodo en la presidencia, fue el del 88 con el ingeniero Cárdenas, el del 2006 con el licenciado, presidente López Obrador y el 2012, que fue la compradera de votos. Pero hubo fraudes en los estados, hubo fraudes en los municipios, tan solo en el periodo de Salinas, no sé cuántos gobernadores tuvieron que dejar sus cargos, porque no podían acabar por haber llegado con fraudes electorales”, acusó.

El mes pasado, la dirigencia de Somos México denunció públicamente al partido Morena, acusándolos de orquestar operaciones para evitar que obtengan su registro como partido político. Ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se publicó en la Gaceta Electoral el acuerdo que establece que el registro de las organizaciones que obtuvieron una resolución favorable para constituirse como nuevos Partidos Políticos Nacionales surtirá efectos a partir de hoy.

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Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 1 de julio de 2026. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Sheinbaum destaca respaldo de jóvenes a su gobierno

Por otro lado, Sheinbaum Pardo destacó que su gobierno cuenta con aceptación popular, especialmente de jóvenes de 18 a 29 años, por lo que reiteró la importancia de recordar las acciones de gobiernos anteriores. La Jefa del Ejecutivo explicó que antes las redes sociales no tenían relevancia como la tiene hoy, así que instó a las juventudes a informarse, leer y conocer su historia.

“No es tanto que no haya aceptación por parte de los jóvenes a nuestro gobierno. Quizá hay un sector de los jóvenes que no vivieron todo el proceso y que están esperando otras acciones por parte del gobierno o no tienen suficiente información de lo que pasó. Entre otras cosas, porque hoy la información se produce de una manera muy distinta a la que por lo menos hace 10 años”.

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“El otro día estaba en una reunión muy grande de Servidores de la Nación y les preguntaba cuántos años tienen y muchos tienen 30 años, vivieron el fraude del 2006, pues eran muy chiquitos. Entonces, hay que recordar lo que fue ese periodo. Y por eso lo estamos recordando permanentemente, porque si no se puede dar la idea de que lo de antes fue mejor y no”, afirmó.

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En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que durante sus giras presidenciales por entidades del país, muchos jóvenes que “tienen muy claro el momento histórico que estamos viviendo” se le acercan y esperan su llegada.

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“Hoy hay que estar contentos, alegres, pero es muy importante recordar lo que pasó en todo el periodo neoliberal. Muy importante, fueron 36 años de entreguismo, de gobernar para unos cuantos de empobrecimiento del pueblo y donde no hubo democracia (...) fue el periodo del fraude electoral de la antidemocracia”, declaró esta mañana.

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