Al reiterar que ninguno de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Somos México ocupará un cargo de elección popular, su dirigente, Guadalupe Acosta Naranjo, anunció que el nuevo partido destinará el 20 por ciento de sus candidaturas al Congreso de la Unión a madres buscadoras y otros activistas sociales.

En el primer acto público de este nuevo instituto político, aprobado por el INE el pasado 25 de junio, Acosta Naranjo advirtió que los partidos no deben ser instrumento de sus burocracias o de sus dirigentes, sino de la sociedad.

A un costado del Monumento a la Revolución, se realizó un mitin que fue encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, con motivo del registro como partido político nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“Por esa razón, teníamos la obligación de construir un partido que sea un vehículo, que sea un conducto que se ponga al servicio de las causas sociales”, señaló.

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“Somos México va a reservar el 20 por ciento de sus candidaturas de mayoría y de representación proporcional para que lleguen madres buscadoras a la Cámara de Diputados, para que lleguen defensores de derechos humanos a la Cámara de Diputados, para que lleguen representantes de esos campesinos, transportistas, pescadores, que hoy están dando la batalla en las calles y en la carretera, a la Cámara de Diputados. Para que lleguen los representantes del verdadero Poder Judicial a la Cámara de Diputados, para que lleguen los ecologistas, los jóvenes, los representantes de todas las causas. No nos van a ver a nosotros”, aseguró.

Ante cientos de simpatizantes reunidos en el Monumento a la Revolución, Acosta Naranjo adelantó que una tercera parte de las candidaturas será para jóvenes menores de 35 años de edad y ningún candidato o candidata será designado por los dirigentes del partido.

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A un costado del Monumento a la Revolución, se realizó un mitin que fue encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, con motivo del registro como partido político nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“Nadie de nosotros va a ser candidato usando el cargo que hoy se nos dio para provecho personal. Así que sépanlo bien, yo no voy a ser candidato a nada. Yo vengo junto con mis compañeros a poner al servicio de ustedes este instrumento que construimos entre todos. Pero tampoco vamos a poner candidatos. Cuando haya un candidato de unidad, un hombre, una mujer, una joven, un joven, será el candidato de todos. Pero cuando no haya esa circunstancia y cuando haya dos o más candidatos que aspiren legítimamente a hacer, vamos a poner urnas en las plazas públicas. Van a ser los ciudadanos los que van a elegir a quienes no representen.

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“Se va a acabar eso de que nos digan, ‘oigan, ya no pongan a los mismos de siempre’. Resulta que no vamos a poner nosotros. Pregúntenselo ustedes, porque ustedes son los que van a votar. Los dirigentes no vamos a poner un candidato, a los candidatos lo va a poner la ciudadanía en general.

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A un costado del Monumento a la Revolución, se realizó un mitin que fue encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, con motivo del registro como partido político nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

El líder del nuevo partido advirtió que acudirán hasta las últimas instancias para defender el nombre, colores y emblema de Somos México, que en su momento fueron aprobados por las autoridades del INE que hoy piden modificarlos.

Dijo que el argumento de usar el nombre de México no tiene sustento, ya que actualmente existe el Partido Verde Ecologista de México y en su momento se registró Fuerza por México.

Guadalupe Acosta anunció que el 25 de julio se realizará la primera sesión del Consejo Nacional de Somos México para construir el proyecto de país.

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A un costado del Monumento a la Revolución, se realizó un mitin que fue encabezado por Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, con motivo del registro como partido político nacional. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

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