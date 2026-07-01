El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, entregó a la Cámara de Diputados la Cuenta Anual 2025, en la que informa que la Máxima Casa de Estudios erogó más de 60 mil millones de pesos.

En reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, detalló que 89.2% provino de subsidio federal y 10.8% de ingresos propios.

Del gasto clasificado por función, 61.1% se destinó a la docencia, 26.4% la investigación, 7.5% de la extensión universitaria y 5% a la gestión institucional.

"La docencia se mantuvo como una de las máximas prioridades en respuesta a una demanda crucial, ofrecer educación pública de excelencia a jóvenes, que encarna la diversidad y pluralidad de México y cuyas desigualdades de origen persisten aún después ingresar a un plantel universitario", manifestó Lomelí Vanegas.

Expuso que en los 14 planteles de bachillerato se atendió a más de 106 mil alumnos y egresaron alrededor de 30 mil jóvenes.

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"En este rubro se mejoraron las instalaciones de estos centros educativos mediante el establecimiento y equipamiento de laboratorios, la rehabilitación de núcleos sanitarios, la colocación de velarias con puntos de conexión y la recuperación de áreas deportivas, de igual forma se renovaron el mobiliario, los sistemas de iluminación y los equipos tecnológicos en escuelas y facultades", explicó.

En educación superior, la UNAM atendió aproximadamente a 266 mil estudiantes, y de ellos casi 34 mil de posgrado, mediante 133 carreras de licenciatura y 42 programas de posgrado.

"Este crisol académico permite formar a profesionistas en todos los campos de saber y renovar constantemente el talento que México necesita en sus instituciones, comunidades, empresas, por otro lado, los datos de la población de nuevo ingreso hacen evidente la profundidad de este compromiso, entre el 86 y el 88% de quienes ingresaron a bachillerato y licenciatura provienen de hogares con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos, así mismo la mayoría de esas madres y padres no cursaron estudios superiores. Para miles de familias ingresar a la UNAM significa ensanchar horizontes y abrir una nueva etapa de movilidad educativa y social, sin embargo, las condiciones para estudiar suelen ser exigentes una proporción significativa recorre trayectos de más de una hora para llegar a su plantel, estos datos muestran que la permanencia escolar no depende solo del esfuerzo individual, sino también del ingreso familiar, la alimentación, el tiempo disponible, la movilidad en los tejidos urbanos y las dinámicas laborales", dijo.

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A la UNAM le ayudaría aumento de 1% arriba de la inflación para su presupuesto de 2027, señala rector Lomelí

Al término de la entrega de la Cuenta Anual 2025, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, señaló que un aumento a su presupuesto para 2027, de 1% por arriba de la inflación, serviría para actualizar equipos de los planteles.

"Estamos un poco apretados, pero bueno hemos podido hacer las economías del caso; pero ya para actualizar equipos y algunas otras cosas si nos ayudaría un punto porcentual arriba de la inflación para el próximo año", explicó.

Refirió que los lineamientos de austeridad aplicados por la Máxima Casa de Estudios ha ayudado a reutilizar los recursos en otros programas.

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"Ha sido benéfico porque incluso nos ha permitido sacar algunos apoyos extraordinarios como el programa de apoyo alimentario Ifigenia Martínez, que es un complemento para quienes ya tienen otras becas, es un complemento para alimentación", expresó.

Añadió que la creación de otras universidades en las entidades es positivo porque impacta en el acceso a la educación.

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"Yo creo que no son excluyentes, yo creo que dada la demanda que hay de educación superior, sí es importante apoyar a la UNAM, pero también es importante crear otras opciones en otros lados del país", dijo.

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