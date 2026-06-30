Hermosillo, Sonora. - La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora detuvo en Hermosillo a tres personas requeridas por autoridades de Nayarit por su probable responsabilidad en el delito de fraude genérico.

Las capturas fueron realizadas en cumplimiento de órdenes de aprehensión emitidas por un juez del estado de Nayarit, como parte de un operativo de colaboración entre ambas fiscalías.

Los detenidos fueron identificados como Gildardo “N”, de 73 años; Jesús Gildardo “N” y Evelyn Gisselle “N”, de 25 años.

Las aprehensiones se efectuaron en el fraccionamiento Puerta Real y la colonia La Manga, en la capital sonorense.

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De acuerdo con la investigación iniciada en Nayarit, los imputados presuntamente obtuvieron recursos económicos e insumos agrícolas de una empresa mediante compromisos para la producción y comercialización de cultivos de exportación.

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Sin embargo, una vez recibidos los recursos, habrían incumplido los acuerdos establecidos, dejado de mantener comunicación con la empresa afectada y retenido tanto la cosecha como los bienes obtenidos, lo que habría generado un perjuicio patrimonial.

La FGJE informó que las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas el pasado 25 de junio por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

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Posteriormente, los tres detenidos fueron entregados a agentes de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Nayarit para su traslado y puesta a disposición del Juez de Control que los requiere.

La fiscalía sonorense aclaró que su participación se limitó al cumplimiento de la solicitud de colaboración institucional, por lo que la integración de la carpeta de investigación, el proceso penal y la resolución de la situación jurídica de los imputados corresponden exclusivamente a las autoridades ministeriales y judiciales de Nayarit.

Finalmente, la Fiscalía de Sonora reiteró que mantendrá la coordinación con las fiscalías del país para ejecutar mandamientos judiciales y aseguró que la entidad “no será refugio de prófugos de la justicia”.

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dmrr/cr