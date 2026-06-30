La Fiscalía de Jalisco investiga la presunta desaparición de ocho personas que habrían sido privadas de la libertad por un grupo armado en la región sur del estado, aunque según la dependencia hasta ahora sólo se ha confirmado la identidad de dos víctimas.

Los primeros reportes indican que dos mujeres y una niña solicitaron ayuda de la policía municipal de Tlaquepaque en la central de autobuses y denunciaron que la noche del lunes fueron privadas de la libertad junto con ocho hombres de su familia cuando un comando irrumpió en su casa en el municipio de Zapotlán El Grande.

Según esta versión, todos fueron trasladados a un predio en una zona de plantaciones de aguacate, pero ellas aprovecharon un descuido de los captores para escapar hacia una carretera cercana donde pidieron ayuda y un hombre las apoyó llevándolas hasta la central de autobuses.

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Sin embargo, la Fiscalía del estado informó que, tras tomar la declaración de las mujeres hasta el momento, se ha logrado saber de dos hombres cuya desaparición ocurrió en la delegación de Huescalapa, del municipio de Zapotiltic.

La Fiscalía informó que las denunciantes se encuentran bien de salud y no fueron víctimas de la comisión de algún delito. “Aunque de manera oficial esta representación social cuenta únicamente con la denuncia por la desaparición de los dos masculinos referidos, las líneas de investigación se mantienen abiertas para determinar si otras personas pudieron haber sido privadas de su libertad durante los mismos hechos”, señaló la dependencia.

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