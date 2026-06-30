San Cristóbal de las Casas, Chis; 30 de marzo. - Dos casos positivos de influenza aviar en aves silvestres, han sido detectados en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMat) que se ubica en la reserva ecológica El Zapotal, que se ubica en Tuxtla, la capital de Chiapas.

En conferencia de prensa, el director operativo del ZooMat, Carlos Alberto Guichard Romero, dio a conocer que el primer caso que ha sido confirmado de manera positiva es un ave “que presenta signos de enfermedad”, por lo que fue trasladado a un área de aislamiento para la toma de muestras”.

Después de este caso, otra segunda ave también dio positivo. “Hasta el momento, las autoridades (sanitarias) han identificado que el brote corresponde a un virus del tipo H7”, explicó el biólogo Guichard Romero.

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La característica del subtipo aún no se conoce, porque continúan los estudios en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE), Manuel Martínez Báez, en Ciudad de México.

Antes se había registrado los casos de aves enfermas, unas chachalacas, pero los análisis determinaron que “se trataba de infecciones bacterianas”.

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Detectan dos casos de influenza aviar en zoológico de Chiapas; refuerzan medidas sanitarias. Foto: Especial.

Las aves recibieron tratamiento, pero las que tenían “problemas respiratorios detectados recientemente, lograron recuperarse”.

Ante la presencia de los caos de influenza aviar en el ZooMat, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) pidió reforzar medidas de bioseguridad en las instalaciones, previa a una inspección a las instalaciones que llevaron a cabo miembros de ese organismo.

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Pero la Secretaría de Salud llevará aplicará protocolos al personal que mantiene contacto directo con las aves, pero hasta ahora ningún trabajador del ZooMat ha presentado síntomas de gripe. Lo que han hecho es que los trabajadores realicen su trabajo “bajo estrictas medidas de seguridad y con equipo de protección especializado”.

Se espera que transcurran 15 días sin nuevos casos, para declarar el área oficialmente controlada de la enfermedad.

Por lo pronto, hay una vigilancia permanente en el ZooMat, entre personal de la Senasica y la Secretaría de Salud, pero no será cerrada a visitantes.

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