Pachuca. – A través del uso de maquinaria pesada, la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo destruyó un túnel clandestino conectado a un poliducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), presuntamente utilizado para la sustracción ilegal de combustible. Además, informó que en lo que va de la actual administración se han detectado 18 túneles, de los cuales cuatro ya fueron inhabilitados.

El titular de la dependencia, Román Bernal Díaz, informó que como parte de las acciones para eliminar riesgos a la población, este día se realizó la destrucción de un túnel ubicado sobre la antigua carretera La Paz, en la colonia Real del Valle, en Pachuca, el cual se encontraba cercano a viviendas.

Destacó que, si bien el sitio no representaba afectaciones a la infraestructura urbana, sí existía preocupación por el riesgo de derrumbe, ya que la entrada permanecía abierta y cubierta por vegetación, lo que podía ocasionar la caída accidental de peatones debido a la escasa visibilidad.

Lee también Muere conductor del atropellamiento masivo en Cabo San Lucas; investigan accidente y agresión tras festejos mundialistas

El funcionario explicó que la intervención con maquinaria pesada tuvo como objetivo mitigar el peligro en la zona, debido a la posibilidad de un colapso que pusiera en riesgo a las personas que transitan por el lugar, especialmente niñas y niños que pudieran ingresar a la excavación.

Precisó que el túnel fue construido de manera artesanal y cuenta con una profundidad aproximada de 2.5 a 3 metros, dimensiones cercanas a 80 por 80 centímetros, paredes reforzadas con tablas de madera y una trayectoria en dirección al poliducto Tuxpan-Tula de 14 pulgadas, del cual presuntamente se extraía combustible de manera ilegal.

[Publicidad]

Foto: Especial

Bernal Díaz indicó que para la clausura se utilizó maquinaria pesada y 14 metros cúbicos de material de relleno; posteriormente se colocó concreto para impedir que la excavación pueda volver a utilizarse. No obstante, reconoció que existe el riesgo de que algunos túneles puedan ser rehabilitados, por lo que se mantienen acciones permanentes de vigilancia.

El subsecretario detalló que, durante la actual administración, se han localizado 18 túneles clandestinos: cuatro en Cuautepec de Hinojosa; dos en Pachuca de Soto; dos en Tula de Allende; dos en Mineral de la Reforma; dos en Tepeapulco; uno en Tepeji del Río; uno en Tlanalapa; uno en Tlaxcoapan; uno en Tepetitlán; uno en Nopala de Villagrán y uno en Atitalaquia.

Añadió que cuatro de estas excavaciones ya fueron inhabilitadas, mientras que en otros casos, como el de Tlaxcoapan, se analiza la mejor estrategia para su clausura definitiva. Señaló que el procedimiento depende de las características de cada túnel y de las condiciones del terreno.

[Publicidad]

Finalmente, precisó que la Subsecretaría de Protección Civil trabaja de manera coordinada con ingenieros de la Secretaría de Obras Públicas para determinar el método de intervención más adecuado en cada caso. Agregó que, aunque algunos túneles representan un riesgo para la población cercana, en la mayoría existe un derecho de vía cuya amplitud depende del diámetro del ducto de Pemex.