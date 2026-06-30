Juchitán, Oax. – Trabajadores petroleros informaron que tres de sus compañeros resultaron heridos con quemaduras cuando realizaban labores de mantenimiento en la planta de alquilación de la refinería “Antonio Dovali Jaime”, de Salina Cruz.

El “incidente”, dijeron, ocurrió como a la una de la tarde de este martes 30 de junio, cuando sobrevino “una pequeña explosión” en las cercanías del área donde trabajaban los petroleros de la sección de Tuberías.

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Tres, de los aproximadamente 10 obreros del área de Tuberías de la refinería enviados a dar mantenimiento, resultaron heridos con quemaduras. Vimos que fueron trasladados de inmediato al hospital de PEMEX, indicaron.

Este nuevo “incidente”, se suma a la larga lista de explosiones e incendios que han marcado la vida de la refinería que en agosto próximo cumplirá 47 años de operación de procesar gasolinas diésel y turbosina, pero también de contaminar la vida de los salinacrucenses.

Desde que se instaló la planta de alquilación en la refinería de Salina Cruz, los obreros señalaron que representa un gran peligro porque usa ácido sulfúrico y fluorhídrico, altamente dañinos para la salud. Dicha planta produce gasolina de alta calidad.

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