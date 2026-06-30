Culiacán, Sin. a 30 de junio. - En los festejos del Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional, la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde dio a conocer que la presidencia de la República autorizó un fondo extraordinario de 454 millones de pesos para atender el tema de la seguridad que contempla compra de patrullas y equipamiento.

Al asistir al evento, como invitada especial, explicó que adicional a esta partida extraordinaria asignada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, su administración aportara 54 millones de pesos adicionales para que, con esta bolsa, se promueve la capacitación, la compra de equipamiento y más vehículos oficiales.

Gobierno de Sinaloa obtiene 454 mdp para fortalecer la seguridad; invertirán en patrullas y tecnología. Foto: Especial.

Informó que los recursos federales extraordinarios provienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y del Fondo de Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, que son subsidios operados por el Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema Nacional de Seguridad.

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Bonilla Valverde manifestó que, sobre la aportación estatal de 54 millones de pesos, estos recursos se van a canalizar a la infraestructura de cámaras de video vigilancia para las vialidades y equipo tecnológico para el centro penitenciario, el C-4 y para la Policía Estatal Preventiva.

Gobierno de Sinaloa obtiene 454 mdp para fortalecer la seguridad; invertirán en patrullas y tecnología. Foto: Especial.

La gobernadora interina anunció que con estos recursos extraordinarios se va a construir un área de dormitorios, para los elementos de la Policía Estatal Preventiva, los cuales se van a ubicar en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa.

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También, en este marco del Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional, la mandataria estatal reveló que la mañana de este martes arribaron a la capital del estado, más elementos del ejército para sumarse a los operativos de seguridad.

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