Hermosillo, Sonora. - El Congreso de Sonora enfrenta un nuevo choque por desacato judicial; la oposición acusa a la mayoría legislativa de incumplir una sentencia federal que ordena asignar recursos a estancias infantiles. Un abogado de 81 años suma 41 días en huelga de hambre en medio del conflicto.

El incumplimiento de una sentencia federal para asignar recursos a estancias infantiles volvió a escalar este martes 30 de junio.

La oposición acusó a la mayoría legislativa de simular el cumplimiento de una resolución judicial.

Durante la sesión ordinaria, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Gabriela Félix Bojórquez, afirmó que el acuerdo aprobado por la mayoría oficialista no acata la resolución emitida por un juzgado federal dentro del expediente 758/2023, que ordena destinar dos millones de pesos, durante el actual ejercicio fiscal, para cuatro estancias infantiles de Navojoa.

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La legisladora sostuvo que el dictamen aprobado es prácticamente el mismo que fue rechazado previamente por el Juez Decimosegundo de Distrito, al no contemplar la asignación inmediata de los recursos ordenados.

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La legisladora alertó con claridad sobre las graves consecuencias jurídicas de aprobar este dictamen, advirtiendo que, en cuestión de días, el Congreso recibirá una multa para cada diputado de 13 mil 490 pesos 25 centavos por desacato.

Congreso de Sonora enfrenta señalamiento por desacato; incumple sentencia para asignar recursos estancias infantiles. Foto: Especial.

Asimismo, precisó que el expediente se remitirá a los Tribunales Colegiados, donde se analizará la destitución de los diputados de su encargo y su posterior procesamiento penal.

"Hoy, una vez más, quienes impulsan esta iniciativa tratan de mentirle a sus pares, haciéndoles creer que con esto acatamos un mandato de un juez, cuando no es más que una simple simulación", manifestó en tribuna.

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Félix Bojórquez explicó que el nuevo acuerdo es prácticamente idéntico al aprobado el pasado 30 de abril, el cual ya fue rechazado por el Juez Decimosegundo de Distrito por incumplimiento. Recordó que la sentencia obliga formalmente a este Poder Legislativo a asignar un presupuesto de 2 millones de pesos en el presente ejercicio fiscal, y no en mensualidades ni postergado para los años 2027 o 2028.

Lamentó que, a casi dos años de haber tomado protesta y jurado hacer respetar las leyes, esta legislatura se perfile como la peor en la historia de Sonora al ser un Congreso que hace leyes, pero es incapaz de respetarlas.

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En el rubro social, la diputada por Movimiento Ciudadano hizo un llamado a la cordura y criticó la cerrazón de las bancadas mayoritarias ante las protestas ciudadanas. Denunció que, a más de dos meses del cierre del edificio del Poder Legislativo y a un mes de que se iniciara una huelga de hambre por esta causa, el Congreso permanezca "amachado" a no abrir una mesa de diálogo y, por el contrario, responda cerrándole la puerta en las narices a la ciudadanía con una denuncia penal.

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En ese sentido, urgió a atender el reclamo legítimo de homologar la constitución local con la reforma constitucional federal de 2019, la cual mandata el derecho de todas las niñas y niños a recibir educación inicial.

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Ante este panorama, la Bancada Naranja presentó una reserva formal para modificar el acuerdo y dar cumplimiento inmediato a la sentencia del expediente 758/2023, en lugar de postergar la discusión un año más; sin embargo, esta fue rechazada por el bloque mayoritario.

Congreso de Sonora enfrenta señalamiento por desacato; incumple sentencia para asignar recursos estancias infantiles. Foto: Especial.

Gabriela Félix concluyó invitando a sus homólogos a recapacitar y reflexionar su voto, advirtiendo que lo decidido este día dejará el precedente de un Congreso omiso, sordo e incapaz de dialogar y acordar con los sonorenses.

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En paralelo, el abogado Jorge García Ramírez cumplió 41 días en huelga de hambre como parte de las protestas que mantienen cerradas las instalaciones del Congreso del Estado.

De acuerdo con los organizadores de la manifestación, el litigante, de 81 años, ha perdido 11.7 kilogramos desde que inició la protesta.

Los manifestantes exigen que el Congreso cumpla la sentencia federal, asigne el presupuesto ordenado por el Poder Judicial y armonice la Constitución de Sonora con la reforma constitucional de 2019, que reconoce el derecho de niñas y niños a recibir educación inicial.

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La presidenta de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles, Guadalupe Lizett Villalobos López, señaló que los amparos fueron concedidos desde 2023, pero el Congreso no ha aprobado los recursos para garantizar la operación y seguridad de cuatro estancias infantiles de Navojoa.

La toma del Congreso inició el pasado 21 de abril, encabezada por integrantes de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles y de la organización Conservando los Valores de Familia (Covafam), quienes mantienen su exigencia de que el Poder Legislativo acate la resolución judicial y autorice el presupuesto correspondiente.

La reserva presentada por Movimiento Ciudadano para dar cumplimiento inmediato a la sentencia fue rechazada por la mayoría legislativa, por lo que el conflicto permanece sin una solución y mantiene paralizadas las actividades en la sede del Congreso estatal. En tanto, para realizarse sesiones del Congreso se instalan diversas sedes.

dmrr/cr