Mérida, Yucatán. - Este martes se registraron largas filas en el último día del programa de reemplacamiento en Yucatán, incluso un buen número de personas se formaron desde la madrugada de este martes a las puertas del módulo, ubicado en el norte de la ciudad de Mérida.

Sobre el avance del programa, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Sánchez Álvarez, informó que 560 mil placas ya fueron entregadas y hay 45 mil citas programadas para realizar el trámite.

Precisó que 87 por ciento del padrón vehicular ya había cumplido con el cambio de placas.

“La actualización del padrón vehicular, este proceso fortalece las estrategias de seguridad pública, ya que permite contar con información precisa para apoyar las investigaciones, facilitar la identificación de vehículos y preservar la paz en la entidad”, comentó.

Yucatán entrega 560 mil placas; multas por incumplir el reemplacamiento iniciarán este miércoles. Foto: Especial.

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Acerca de los automovilistas que no realizaron el trámite, el funcionario estatal descartó que el Gobierno de Yucatán realice operativos especiales para detectar a vehículos que no cumplieron con el reemplacamiento.

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No obstante, dejó claro que quienes circulen con placas vencidas, a partir de mañana, estarán sujetos a las sanciones establecidas en la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, que contempla multas entre 9 y 12 UMAS lo que equivale entre mil 55 y mil 408 pesos, además de la posible retención del vehículo.

Puntualizó que la vigilancia se realizará, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad, “por lo que un conductor que sea detenido por una infracción o durante una revisión de rutina y circule con placas vencidas podrá ser acreedor a las sanciones correspondientes”.

El funcionario reiteró el llamado a los propietarios de vehículos que aún no han iniciado el proceso a regularizar su situación para evitar sanciones y mantener actualizado el padrón vehicular estatal.

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