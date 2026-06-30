[Publicidad]
Mérida, Yucatán. - Este martes se registraron largas filas en el último día del programa de reemplacamiento en Yucatán, incluso un buen número de personas se formaron desde la madrugada de este martes a las puertas del módulo, ubicado en el norte de la ciudad de Mérida.
Sobre el avance del programa, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Sánchez Álvarez, informó que 560 mil placas ya fueron entregadas y hay 45 mil citas programadas para realizar el trámite.
Precisó que 87 por ciento del padrón vehicular ya había cumplido con el cambio de placas.
“La actualización del padrón vehicular, este proceso fortalece las estrategias de seguridad pública, ya que permite contar con información precisa para apoyar las investigaciones, facilitar la identificación de vehículos y preservar la paz en la entidad”, comentó.
Lee también Destruyen huachitúnel en Pachuca, Hidalgo; suman 18 túneles detectados durante la actual administración
Acerca de los automovilistas que no realizaron el trámite, el funcionario estatal descartó que el Gobierno de Yucatán realice operativos especiales para detectar a vehículos que no cumplieron con el reemplacamiento.
[Publicidad]
No obstante, dejó claro que quienes circulen con placas vencidas, a partir de mañana, estarán sujetos a las sanciones establecidas en la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, que contempla multas entre 9 y 12 UMAS lo que equivale entre mil 55 y mil 408 pesos, además de la posible retención del vehículo.
Puntualizó que la vigilancia se realizará, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad, “por lo que un conductor que sea detenido por una infracción o durante una revisión de rutina y circule con placas vencidas podrá ser acreedor a las sanciones correspondientes”.
El funcionario reiteró el llamado a los propietarios de vehículos que aún no han iniciado el proceso a regularizar su situación para evitar sanciones y mantener actualizado el padrón vehicular estatal.
[Publicidad]
Refuerzan operativos en BCS previo a partido México vs Ecuador; autoridades llaman a la población a celebrar de manera responsable
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Tendencias
"Ecuador es mejor que México"; el polémico comentario de Ibai Llanos que generó controversia previo al partido
Metrópoli
César Cravioto y Pablo Vázquez ofrecen disculpas públicas por agresiones a buscadoras; "lamentamos profundamente lo ocurrido el día de hoy"
Metrópoli
Suman cuatro días de operativo para capturar a tigre de bengala en Tepetlaoxtoc, Edomex; escapó del lugar donde era resguardado
Metrópoli
Gobierno de CDMX coloca 600 contenedores de basura en Reforma; busca mantener limpio el festejo
Espectáculos
¡Contra la IA! Madonna critica uso de inteligencia artificial en el arte moderno
Al día
Gobierno de la CDMX recomienda a la población tener preparada “Mi Mochila de Vida” ante sismos
Al día
¡TOMA PRECAUCIONES! Alertan por lluvias en CDMX
Fútbol
¡Karma por el "No era penal"! Ronald Koeman renuncia como director técnico de Países Bajos