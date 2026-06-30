Monterrey, Nuevo León. - La alta convocatoria por el partido entre México y Ecuador en el Mundial 2026 provocó un lleno total en el Fan Fest instalado en el Parque Fundidora, en Monterrey, donde el cierre de accesos derivó en momentos de tensión, intentos de ingreso por la fuerza y un operativo de seguridad que incluyó el uso de gases para dispersar a la multitud.

El incidente ocurrió en una de las jornadas de mayor afluencia registradas en Monterrey desde el inicio de las actividades mundialistas. Reportes preliminares estimaron una asistencia superior a las 130 mil personas en los alrededores y al interior del parque.

Miles de aficionados comenzaron a llegar desde horas antes del encuentro para seguir la transmisión en las pantallas gigantes del recinto. Conforme avanzó la tarde, las filas se extendieron en distintos puntos de acceso hasta que las autoridades determinaron restringir la entrada al alcanzarse el aforo permitido.

La medida generó inconformidad entre personas que permanecían fuera del parque. En videos difundidos en redes sociales se observa a grupos de asistentes brincando mallas, moviendo vallas metálicas y tratando de ingresar al recinto por diversos puntos.

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Fan Fest de Monterrey alcanza su capacidad máxima; usan gas lacrimógeno ante intentos de ingreso. Foto: Especial.

Ante la aglomeración, elementos de Fuerza Civil y de la Guardia Nacional desplegaron un dispositivo para contener a la multitud y evitar riesgos mayores. Durante las maniobras se utilizó gas para dispersar a las personas que intentaban acceder al parque de manera irregular.

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Parque Fundidora es uno de los principales espacios para eventos masivos en el norte del país y su explanada tiene capacidad para más de 80 mil asistentes. Rebasar esa cifra representa un riesgo debido a la presión sobre los accesos y salidas, además de las dificultades que puede generar una eventual evacuación.

Pese a los momentos de tensión registrados en el exterior, las autoridades no reportaron incidentes de gravedad al interior del recinto, donde miles de aficionados permanecieron siguiendo el partido de la Selección Mexicana.

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Desplome de portón deja una mujer lesionada

Una mujer fue hospitalizada la noche de este martes después de que un portón de acceso se desplomó en el Parque Fundidora, en Monterrey, donde desde horas antes se registró una concentración masiva de aficionados por la transmisión del partido entre México y Ecuador.

Protección Civil de Nuevo León informó que el incidente ocurrió en uno de los ingresos al parque. De acuerdo con el reporte oficial, la estructura metálica, de aproximadamente cuatro metros de altura, cayó y golpeó a una persona.

Paramédicos y rescatistas brindaron los primeros auxilios a la lesionada y posteriormente la trasladaron al Hospital General de Zona No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo observación médica.

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En las labores de atención participaron las unidades 125 y 127 de Protección Civil estatal, así como personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). Tras el accidente, el área fue acordonada y quedó bajo vigilancia de las autoridades.

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El percance se registró en una jornada marcada por las aglomeraciones en el Fan Fest instalado en Fundidora. Desde la tarde, miles de personas acudieron al parque para seguir el encuentro de la Selección Mexicana en las pantallas gigantes colocadas en el recinto.

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La alta afluencia obligó al cierre de accesos, lo que generó inconformidad entre asistentes que permanecían en el exterior. En distintos puntos se observaron personas tratando de ingresar al parque por la fuerza, mientras las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo para contener a la multitud.

Reportes preliminares estimaron una asistencia superior a las 130 mil personas entre el interior del parque y sus alrededores. La cifra rebasa la capacidad aproximada de 80 mil asistentes que puede albergar Fundidora durante eventos masivos y representa un desafío para el control de accesos, la movilidad y la atención de cualquier emergencia.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían precisado las causas que provocaron el desplome del portón ni si el hecho estuvo relacionado con la elevada concentración de personas registrada durante las actividades mundialistas.

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dmrr/cr