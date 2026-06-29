Tras meses de una crisis en la calidad del agua que se distribuye en la zona metropolitana de Guadalajara, el gobierno de Jalisco, responsable de la operación del organismo que administra el agua en la ciudad, anunció que tiene un plan que costaría alrededor de 25 mil millones de pesos para solucionar el problema.

Desde febrero pasado comenzaron a hacerse cotidianos en redes sociales los reportes sobre agua sucia, maloliente e incluso con larvas de mosquito saliendo de los grifos de las casas en diferentes colonias de la ciudad y a pesar de que las autoridades han minimizado el problema señalando que sólo son 200 colonias afectadas de las casi dos mil que hay en la zona metropolitana, vecinos de varias colonias –con apoyo de investigadores del ITESO y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario tomaron muestras del agua en varios puntos de la ciudad y detectaron presencia de metales pesados como mercurio y aluminio, coliformes fecales y la ausencia de cloro, lo que sugiere una potabilización deficiente.

Ante los reclamos continuos de ciudadanos afectados y pasada la euforia por los partidos del mundial de futbol realizados en la ciudad, la tarde de este lunes el jefe de gabinete del gobierno estatal, Alberto Esquer Gutiérrez, emitió un mensaje en video en el que reconoció que la calidad del agua es un problema real y complejo.

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Informó que la primera etapa del plan ya está en marcha y cuenta con un fondo inmediato superior a 5 mil millones de pesos, financiado hasta el momento solo con recursos estatales: “Hoy queremos anunciar que tenemos un plan estratégico que contempla más de 30 acciones específicas en el corto, mediano y largo plazo, para atender de manera integral la situación: desde la calidad, el abastecimiento, la distribución y el saneamiento, hasta la mitigación de inundaciones y la atención a socavones”.

Ismael Jáuregui Castañeda, director general del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), indicó que entre las acciones que ya se ejecutan destacan los trabajos de ampliación en la Planta Potabilizadora número 1.

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“Esta semana inicia la construcción de un nuevo módulo en la Planta Potabilizadora número 1, en Miravalle, que este año cumplirá 70 años y que potabiliza más de la mitad del agua que se consume en el Área Metropolitana de Guadalajara”, dijo.

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Según él, esta y otras obras que ya se ejecutan permitirán mejoras tangibles en la calidad del agua en menos de un año; sin embargo, consideró que para resolver de manera definitiva la problemática se requieren proyectos de largo alcance, cuya inversión conjunta supera los 20 mil millones de pesos.

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Entre estos proyectos se encuentra el nuevo acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, que supuestamente permitirá garantizar agua de mayor calidad, reducir la extracción del Lago de Chapala, disminuir impactos ambientales y bajar costos de bombeo; además están la reconversión y ampliación de las Plantas Potabilizadoras 1, 3 y 5.

El jefe de gabinete estatal apeló a la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno para afrontar este problema e indicó que en los próximos días se enviarán al Congreso del Estado las solicitudes correspondientes para el análisis necesario sobre cómo financiar estos proyectos.

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“El Congreso tiene la facultad de dotar al Estado del marco legal y del financiamiento necesario para emprender las soluciones de fondo que necesita nuestra ciudad. Sin esa participación decidida, será imposible resolver este desafío de manera definitiva”, dijo.

Aunque el funcionario no dio detalles del contenido de las propuestas que se enviarán al Poder Legislativo, ha trascendido que se puede plantear la contratación de uno o varios créditos o la implementación de proyectos de inversión público-privados.

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