Estados | 29-06-26 | 18:08 | Actualizada | 29-06-26 | 18:08 |

Lo que comenzó como la investigación por el robo de un cargamento de neumáticos terminó con el aseguramiento de un predio de casi 30 mil metros cuadrados, donde autoridades federales localizaron miles de llantas, decenas de vehículos, tractocamiones, maquinaria pesada e incluso como leones africanos, un tigre de Bengala y un jaguar.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tres personas fueron vinculadas a proceso por su presunta participación en delitos relacionados con posesión de vehículos robados, posesión de mercancía robada y asociación delictuosa, luego del cateo realizado en un inmueble ubicado en la colonia Los Gómez, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Cateo por robo de neumáticos destapa predio con vehículos robados y fauna exótica en SLP; hay 3 detenidos. Foto: Especial.
Cateo por robo de neumáticos destapa predio con vehículos robados y fauna exótica en SLP; hay 3 detenidos. Foto: Especial.

Los imputados, identificados como Alfredo “N”, Ernesto “N” y José “N”, permanecerán en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

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El operativo fue resultado de una denuncia presentada por una empresa transportista que reportó el robo de un cargamento de neumáticos que era trasladado en un tractocamión.

Con la autorización de un juez federal, agentes de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Guardia Civil Estatal, ingresaron al inmueble para ejecutar el cateo.

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Cateo por robo de neumáticos destapa predio con vehículos robados y fauna exótica en SLP; hay 3 detenidos. Foto: Especial.
Cateo por robo de neumáticos destapa predio con vehículos robados y fauna exótica en SLP; hay 3 detenidos. Foto: Especial.

¿Qué aseguraron?

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En el lugar fueron asegurados

  • Dos mil 781 neumáticos
  • 17 camionetas
  • 41 automóviles
  • 17 tractocamiones
  • Ocho plataformas
  • 11 motocicletas
  • Nueve cajas secas
  • Tres grúas
  • Dos pipas
  • Una aplanadora
  • Un vehículo tipo razer
  • Dos contenedores
  • Diversos equipos utilizados presuntamente para modificar números de identificación vehicular.
  • 79 dados alfanuméricos
  • Dos dados numéricos para alterar series vehiculares
  • Placas de producción
  • Un sistema de videograbación (DVR).
Cateo por robo de neumáticos destapa predio con vehículos robados y fauna exótica en SLP; hay 3 detenidos. Foto: Especial.
Cateo por robo de neumáticos destapa predio con vehículos robados y fauna exótica en SLP; hay 3 detenidos. Foto: Especial.

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Sin embargo, uno de los hallazgos que más llamó la atención fue la presencia de fauna silvestre dentro del predio.

Las autoridades localizaron:

  • Dos leones africanos
  • Un tigre de Bengala
  • Un jaguar
  • Un coyote

Así mismo hallaron ejemplares en taxidermia, entre ellos:

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  • Dos osos
  • Un chivo berberisco
  • Restos de oso

Todo el inmueble quedó bajo aseguramiento mientras continúan las investigaciones.

dmrr

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