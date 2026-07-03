Mérida, Yucatán. - Antes del arranque fuerte de las vacaciones de verano, el sector turístico de Yucatán enfrenta una baja ocupación hotelera que mantiene preocupado al gremio.

De acuerdo con el secretario de Fomento Turístico, Darío Flota Ocampo, los hoteles del estado registran actualmente una ocupación inferior al 50 por ciento.

El funcionario señaló que uno de los principales factores es la disminución de turistas que llegan por carretera a la entidad, debido a la percepción de inseguridad y las condiciones que prevalecen en diversos tramos carreteros del país, lo que ha desalentado los viajes hacia la península.

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Añadió que la Copa Mundial de la FIFA 2026 también ha influido, aunque en menor medida, al retrasar el desplazamiento de muchos viajeros que han preferido permanecer en sus lugares de origen para seguir el desarrollo del torneo.

Darío Flota confió en que el panorama mejorará una vez concluido el Mundial, al estimar que la ocupación hotelera rebasó el 60 por ciento entre finales de julio y agosto, favorecida por el periodo vacacional y el fortalecimiento de la conectividad aérea, incluido el regreso de la ruta directa Mérida-Tijuana operada por Volaris.

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JACL/cr