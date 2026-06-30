Mérida, Yucatán. -La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) de Mérida alertó sobre el consumo de mariscos en mal estado debido a las altas temperaturas registradas en Yucatán.

" Hay un incremento en los riesgos sanitarios asociados al consumo de productos del mar en Yucatán, debido a los calores que se han sentido y que aceleran la descomposición de los alimentos y elevan la probabilidad de infecciones gastrointestinales".

El organismo llamó a la población a reforzar medidas de prevención y a extremar cuidado en la compra y consumo de pescados y mariscos.

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El presidente de CANACO Mérida, José Enrique Molina Casares, exhortó a los consumidores a adquirir estos productos únicamente en establecimientos formales, con reputación comprobable y adecuada refrigeración, al señalar que el manejo de la cadena de frío es determinante para evitar intoxicaciones.

Añadió que durante la temporada de calor se incrementa la carga bacteriana en alimentos expuestos, lo que vuelve más crítico el control sanitario en puntos de venta.

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Autoridades del sector comercio y salud recomendaron verificar la frescura de los productos antes de su consumo, así como evitar la compra en establecimientos que no garanticen condiciones adecuadas de refrigeración e higiene, especialmente en esta temporada de altas temperaturas.

El consumo de mariscos en mal estado puede provocar fuertes infecciones e intoxicación.

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