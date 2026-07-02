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Ciudad Juárez. - En las últimas horas se ha viralizado la imagen de Comando, un perrito que fue adoptado en la Coordinadora Estatal de la Guardia Nacional, Chihuahua.
El can ha ganado importancia debido a que viste el uniforme de le Guardia Nacional, así como sus lentes y hasta zapatos oficiales.
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Según se ha dado a conocer en la entidad, “Comando”, tiene cuatro meses de que llegó a la Guardia Nacional, luego de que fuera adoptado.
De momento se sabe que el can vivía con una pareja de adultos mayores quienes ya no pudieron hacerse cargo de él y fue puesto en adopción.
En los últimos días tomó relevancia ya que se le vio en la Ceremonia Conmemorativa del 7/0. Aniversario de la Creación de la Guardia Nacional en Chihuahua.
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dmrr/cr
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