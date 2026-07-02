Este miércoles 01 de julio del 2026 fueron identificados los restos del ingeniero civil Pablo Osorio, de 26 años de edad, quien desapareció el pasado 23 de enero del 2026, cerca de las 7:30 de la mañana, cuando se encontraba en la parada de camiones ubicada en carretera Villa Fuente Durango, La Concordia, Sinaloa. Junto a él, otras 10 personas fueron desaparecidas de manera simultánea.

Abogados del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (Cedhapi), que acompañan a la familia del joven, dieron a conocer que la señora Socorro Osorio Sánchez madre de Pablo identificó el cuerpo en el Centro Médico Forense Federal, reconociendo características propias del joven.

“Con ello, aceptaron el cuerpo para iniciar los trámites administrativos de traslado y organizar el sepelio en su comunidad de origen”, explicaron en un comunicado.

Lee también Diputado de Sonora alerta por "huachicol ganadero" en México; pide reforzar la frontera sur

Luego de la identificación forense, el próximo 04 de julio de 2026, a partir de las 20:00 horas de la noche se velará el cuerpo de Pablo Osorio Sánchez en el ejido de Ejido Ojo de Agua, Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.

Exigen investigación exhaustiva y transparente

Familiares y abogados que acompañan el caso, exigen que se garantice una investigación exhaustiva y transparente sobre la desaparición y muerte del joven, quien trabajó para la empresa CICAR S.A DE C.V. con sede en Puebla.

[Publicidad]

Asimismo, piden que se sancione a los responsables materiales e intelectuales de las fosas clandestinas encontradas en el Verde, en el municipio de la Concordia, Sinaloa y así como en otros estados. Y que se fortalezcan los mecanismos de búsqueda e identificación forense, asegurando que las familias tengan acceso a peritajes independientes y confiables.

Lee también Miguel Ángel Riquelme rinde protesta como alcalde de Torreón, Coahuila; prioriza la seguridad y el transporte

Cedhapi, señaló que conforme a los derechos humanos de las víctimas de desaparición se brinde acompañamiento integral a las víctimas y sus familias, incluyendo apoyo psicológico, jurídico y social.

[Publicidad]

“Que se refuercen las políticas públicas de prevención de desapariciones y se garantice la seguridad de las comunidades vulnerables en Oaxaca. Y que las acciones urgentes emitidas por el Comité de Desaparición Forzada de la ONU y las Medidas Cautelares, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se cumplan eficaz y oportunamente por el Estado Mexicano”, demandan.

El ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez es egresado del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco y dicha institución como parte de su culminación de la carrera, lo envió a realizar su residencia en la empresa CICAR S. A de C.V con sede en el estado de Puebla, empresa que lo envió a trabajar en el mes de junio del 2025 como supervisor de túneles del Kilómetro 161 al kilómetro 188 autopista a Durango, en el municipio de La Concordia ubicada a 40 minutos de Mazatlán, Sinaloa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

jecg