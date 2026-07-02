Hermosillo, Sonora. - El diputado federal, Agustín Rodríguez, advirtió que el ingreso clandestino de ganado desde Centroamérica pone en riesgo la sanidad del hato nacional, favorece la propagación del gusano barrenador y genera competencia desleal para los productores que cumplen con la ley.

Advirtió que el ingreso ilegal de ganado desde Centroamérica no sólo alimenta un mercado clandestino millonario, sino que también pone en peligro el patrimonio de miles de productores que cumplen con las normas sanitarias y de trazabilidad.

Explicó que este esquema consiste en introducir animales al país sin cumplir con los controles zoosanitarios, de identificación y de calidad genética exigidos por las autoridades mexicanas.

Esta práctica, dijo el congresista, incrementa el riesgo de propagación de enfermedades y plagas que podrían afectar gravemente al hato nacional.

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Entre ellas mencionó al gusano barrenador, cuya presencia representa una amenaza para la ganadería mexicana y podría afectar el comercio nacional e internacional de ganado.

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El diputado detalló que detrás del “huachicol ganadero” existe un negocio con enormes ganancias económicas.

Indicó que un becerro comprado en Centroamérica por entre 35 y 40 pesos el kilogramo puede triplicar su valor durante su traslado ilegal por territorio mexicano.

Al llegar a la frontera norte, esos animales llegan a comercializarse entre 100 y 110 pesos por kilogramo.

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El legislador advirtió que el tráfico ilegal de ganado desde Centroamérica favorece la propagación de enfermedades y genera pérdidas para los ganaderos que cumplen con la ley. Foto: Paola Gamboa / EL UNIVERSAL

“Ese enorme margen de utilidad es lo que hace tan atractivo este negocio para quienes operan fuera de la ley, pero ponen en riesgo el patrimonio de miles de productores que sí cumplen la ley y amenazan la sanidad del hato nacional”, sostuvo.

Rodríguez afirmó que quienes resultan más afectados son los ganaderos que invierten recursos para mantener altos estándares sanitarios, mejorar la genética de sus hatos y cumplir con los sistemas de trazabilidad que exige el mercado.

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Destacó que estados como Sonora han construido durante años un prestigio por la calidad de su ganado, lo que les ha permitido acceder a mercados nacionales e internacionales con altos niveles de exigencia.

Sin embargo, alertó que el ingreso de ganado ilegal pone en riesgo ese reconocimiento y puede provocar restricciones comerciales, además de afectar la confianza de los compradores.

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El diputado federal panista hizo un llamado a las autoridades federales para reforzar la vigilancia en la frontera sur del país y cerrar el paso al tráfico ilegal de animales.

También pidió fortalecer las inspecciones zoosanitarias, mejorar los mecanismos de identificación del ganado y actuar con mayor firmeza contra las redes criminales dedicadas a esta actividad.

Consideró que el combate al “huachicol ganadero” debe ser una prioridad para proteger la sanidad animal, garantizar condiciones de competencia justa para los productores y evitar afectaciones económicas al sector.

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Finalmente, Agustín Rodríguez aseguró que impulsará desde la Cámara de Diputados acciones legislativas y de coordinación con las autoridades para frenar esta práctica ilegal, proteger la salud del hato nacional y defender la competitividad de una de las actividades económicas más importantes para Sonora y para México.

dmrr/cr