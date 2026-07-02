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Un empresario y su esposa fueron asesinados a tiros en el interior de su negocio ubicado en el municipio de Ixhuatlán del Café, ubicado en la zona montañosa central de Veracruz.
El ataque armado ocurrió hoy en la comunidad de Ocotitlán, donde sujetos dispararon a las dos víctimas en el interior de la ferretería El Bronce.
En el lugar fueron asesinados Ramón “N” y Flor “N”; en tanto, él o los presuntos asesinos lograron huir del lugar.
Elementos de distintas corporaciones arribaron al lugar e implementaron un operativo especial de búsqueda de los atacantes, sin que tuvieran éxito.
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La alcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón, lamentó los hechos de violencia y reveló que ya se están realizando las investigaciones correspondientes para dar con él o los responsables.
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"Quiero hacer público el rechazo y desaprobación total de este hecho, e informarles que estamos al pendiente y en colaboración con las corporaciones policíacas y de investigación para esclarecer todas las averiguaciones", indicó.
Reveló que queda en la orfandad una menor de edad de apenas año y medio, por lo que personal del DIF municipal ya está haciendo todo lo conducente para que sea resguardada con un familiar si así es posible, recibiendo toda la atención necesaria y psicológica,
"Si así fuese necesario, la menor quedará a resguardo del organismo asistencial de manera momentánea donde de igual forma recibirá todo el apoyo y cuidados", manifestó.
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