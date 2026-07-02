Estados | 02-07-26 | 12:35 | Actualizada | 02-07-26 | 12:37 |

Un empresario y su esposa fueron asesinados a tiros en el interior de su negocio ubicado en el municipio de Ixhuatlán del Café, ubicado en la zona montañosa central de .

El ataque armado ocurrió hoy en la comunidad de Ocotitlán, donde sujetos dispararon a las dos víctimas en el interior de la ferretería El Bronce.

En el lugar fueron asesinados Ramón “N” y Flor “N”; en tanto, él o los presuntos asesinos lograron huir del lugar.

Elementos de distintas corporaciones arribaron al lugar e implementaron un operativo especial de búsqueda de los atacantes, sin que tuvieran éxito.

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La alcaldesa de Ixhuatlán del Café, Viridiana Bretón, lamentó los hechos de violencia y reveló que ya se están realizando las investigaciones correspondientes para dar con él o los responsables.

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"Quiero hacer público el rechazo y desaprobación total de este hecho, e informarles que estamos al pendiente y en colaboración con las corporaciones policíacas y de investigación para esclarecer todas las averiguaciones", indicó.

Reveló que queda en la orfandad una menor de edad de apenas año y medio, por lo que personal del DIF municipal ya está haciendo todo lo conducente para que sea resguardada con un familiar si así es posible, recibiendo toda la atención necesaria y psicológica,

"Si así fuese necesario, la menor quedará a resguardo del organismo asistencial de manera momentánea donde de igual forma recibirá todo el apoyo y cuidados", manifestó.

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afcl/LL

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