Integrantes de la Colectiva Violencia Vicaria se manifestaron en protesta por la falta de resolución de diversos casos que llevan a cabo jueces locales en la región de Orizaba, en la zona montañosa central de Veracruz.

Con pancartas y consignas protestaron en instalaciones de la Ciudad Judicial, donde exigieron al Poder Judicial del Estado la agilización de procesos relacionados con violencia vicaria y familiar.

Además, las afectadas demandaron la revisión del desempeño de jueces y funcionarios que incurren en dilaciones y omisiones en expedientes.

Exigieron al Poder Judicial del Estado la agilización de procesos relacionados con violencia vicaria y familiar. Foto: Especial.

Lee también Festejos por triunfo de México ante Ecuador terminan en riñas en Mazatlán, Sinaloa; policías son agredidos

La fundadora de la colectiva, María de Jesús Flores Wong, denunció que existen casos que permanecen sin resolución durante meses e incluso años.

Detalló que en algunos procedimientos no se ha privilegiado el interés superior de la niñez, por lo que pidió revisar la actuación de algunos jueces, entre ellos German Jiménez Oceguera.

[Publicidad]

Las mujeres también acusaron ineficiencias en la Fiscalía Regional de Justicia, el Instituto Municipal de la Mujer y el Sistema DIF.

Y es que revelaron que en muchos casos las víctimas son canalizadas a procesos de conciliación con sus agresores, lo cual violenta a mujeres y niños y niñas.

dmrr/cr