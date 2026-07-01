León, Gto.- Christian Augusto Jafet “N” se quedará en la cárcel de por vida por la privación de la libertad, violación y asesinato de Mateo de 12 años de edad, el 4 de febrero de 2025.

Un tribunal dictó en su contra una sentencia de 113 años 4 meses y 15 días de prisión, que deberá compurgar en el Centro de Prevención y Reinserción Social (Ceprereso) de León, en donde se encuentra recluido desde el año pasado.

La Fiscalía General del Estado informó que es culpable de los delitos de homicidio calificado, desaparición cometida por particulares y violación.

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A Christian Augusto Jafet también se le impuso una multa por 492 mil 558 pesos; y la cantidad de 745 mil 798 pesos por concepto de reparación del daño.

La pena le fue notificada al condenado por el tribunal de enjuiciamiento.

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El día de los hechos, el médico Christian Augusto interceptó a Mateo después de que salió de la secundaria en la colonia Las Mandarinas y se dirigía a su casa, abusó sexualmente de él y después lo asesinó con un arma de fuego.

El responsable tiró el cuerpo de Mateo en un predio despoblado del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco, en los límites con la ciudad de León.

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