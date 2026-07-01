Pachuca. - Al menos tres viviendas resultaron afectadas luego de que se registró el reblandecimiento de un talud que derivó en un socavón sobre una de las principales vialidades de la colonia Los Fresnos, en Tula, Hidalgo.

De acuerdo con la Presidencia Municipal, los hechos ocurrieron tras las intensas lluvias registradas en las últimas horas, las cuales provocaron el reblandecimiento del talud y el deslizamiento de tierra.

Lluvias provocan socavón en Tula, Hidalgo; al menos tres viviendas resultan afectadas. Foto: Especial.

Se dio a conocer que el reblandecimiento de la ladera, ubicada a un costado de la carretera Tula-Tepeji, derivó en la caída de un árbol que derribó un poste de energía eléctrica y ocasionó la ruptura de una línea de agua potable y otra de drenaje sanitario.

Los vecinos del lugar indicaron que toneladas de lodo descendieron hasta la calle Club de Leones, lo que inundó patios y el interior de, al menos, tres casas habitación.

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El arrastre de lodo y tierra alcanzó aproximadamente un metro de altura y afectó las viviendas, así como muebles y enseres domésticos.

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Tras la emergencia, personal de Protección Civil y de Seguridad Pública de Tula acudió con maquinaria y desplegó un operativo para retirar los escombros y liberar las vialidades.

Lluvias provocan socavón en Tula, Hidalgo; al menos tres viviendas resultan afectadas. Foto: Especial.

El Ayuntamiento indicó que se han implementado medidas preventivas para proteger a la población, además de iniciar los trabajos de sustitución de la línea de agua potable, a fin de restablecer el servicio a la brevedad.

Asimismo, se informó que se realizan trabajos de manera coordinada entre la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, el área de Maquinaria y la Comisión de Agua y Alcantarillado de Tula para evaluar y mitigar los riesgos derivados de los daños ocasionados por las lluvias.

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