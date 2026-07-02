Pachuca. - Ante las condiciones climáticas derivadas de las lluvias intensas y el incremento en los niveles de ríos, la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo activó el semáforo amarillo para distintas regiones del estado, entre ellas la Sierra Alta, la Sierra Otomí-Tepehua, el Valle del Mezquital y la Huasteca.

El titular de esta dependencia, Román Bernal, señaló que el alertamiento para estas regiones se determinó debido a las condiciones climáticas y al estado de los afluentes, como en el caso de Mixquiahuala, donde el puente de Tunititlán se encuentra a su máxima capacidad.

En esta misma situación se encuentra el río Calabozo, en Huautla; además, en San Bartolo Tutotepec, Huehuetla, así como en la comunidad de Chapula, en Tianguistengo, las autoridades mantienen un monitoreo constante.

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De igual manera, se informó que los pronósticos de lluvia prevén acumulados de 50 a 75 milímetros en la región sureste del estado, además de vientos con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, condiciones que pueden generar encharcamientos, deslaves y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Ante ello, se hizo un llamado a la población para mantenerse atenta a la información oficial, identificar rutas de evacuación y refugios temporales, así como tener a la mano documentos importantes y artículos de primera necesidad. Además, se exhortó a evitar cruzar ríos, arroyos y corrientes de agua.

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De igual manera, se recomendó no realizar traslados innecesarios durante las lluvias, mantener limpias las coladeras y los desagües, y extremar precauciones por posibles derrumbes en zonas de ladera.

Finalmente, se reiteró que el estado se mantiene en semáforo amarillo, lo que representa una alerta preventiva, por lo que se exhortó a la población a tomar las previsiones necesarias.

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