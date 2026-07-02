Miguel Ángel Riquelme Solís rindió protesta como alcalde sustituto de Torreón, tras solicitar licencia a su cargo en el Senado de la República. En su discurso inaugural, Riquelme delineó una hoja de ruta centrada en consolidar los avances del municipio y atender las demandas urgentes de la ciudadanía en materia de servicios básicos e infraestructura.

Bajo la premisa de que "cuando nuestra tierra nos llama, el deber es responder", Riquelme Solís, quien ya fue gobernador de Coahuila y alcalde de Torreón, enfatizó que su administración se basará en el orden institucional como eje rector para optimizar los recursos públicos.

"Cuando hay orden, hay aprovechamiento de los recursos", afirmó, señalando que esto se aplicará estrictamente a las finanzas y procesos administrativos.

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Miguel Riquelme rinde protesta como alcalde de Torreón, Coahuila; prioriza la seguridad y el transporte. Foto: Especial.

Riquelme Solís rindió protesta ante el Cabildo de Torreón en compañía del gobernador Manolo Jiménez Salinas, y donde se comprometió atender la seguridad como la prioridad número uno.

Riquelme aseguró que Torreón no será entrada para grupos criminales ni aval de extorsionadores. Destacó que trabajará "hombro con hombro" con el gobernador Manolo Jiménez, las fuerzas armadas y el gobierno federal para mantener los niveles de paz que permiten la inversión y el desarrollo.

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Miguel Riquelme reconoció que es uno de los "pendientes urgentes" es el transporte público, por lo que se comprometió a utilizar la capacidad institucional para dejar un servicio moderno y digno. Adelantó que, tras un diagnóstico detallado, presentará una ruta pública para una reestructura de fondo en este sector.

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Miguel Riquelme rinde protesta como alcalde de Torreón, Coahuila; prioriza la seguridad y el transporte. Foto: Especial.

El suministro de agua potable será una prioridad operativa, especialmente en las colonias que han padecido escasez histórica. Asimismo, anunció el fortalecimiento del programa de pavimentación y bacheo, así como el mantenimiento preventivo de vialidades y espacios públicos como parques y plazas para fortalecer el tejido social.

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El alcalde hizo un llamado a la unidad de todos los sectores: empresarios, universidades y organizaciones civiles. Aseguró que, aunque queda poco más de un año de administración, es tiempo suficiente para dejar resultados concretos y estabilidad al municipio. "No hay reto que Torreón no pueda superar", destacó.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, felicitó al alcalde Riquelme y recordó que para su gobierno es el mejor perfil para esta tarea.

“Miguel es un hombre de resultados, un hombre con una gran experiencia. Conoce Torreón, pero también el gobierno municipal. Es un garante de estabilidad y de unidad, que son temas muy importantes para fortalecer a cualquier municipio”, comentó.

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