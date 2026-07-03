La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por lluvias fuertes y posible caída de granizo en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

En la alcaldía Cuajimalpa se activó alerta roja por lluvia de 50 a 70 milímetros, así como caída de granizo, entre las 17:40 de la tarde y las 22:00 horas.

En el resto de las alcaldías de la CDMX se activó alerta amarilla hasta las 22:00 horas.

Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes y caída de #granizo, para la tarde y noche del viernes 03/07/2026, en la demarcación: @cuajimalpa_gob.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/kufqRbrMac — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 3, 2026

Lee también CDMX contará con 60 pantallas gigantes para la transmitición del partido México-Inglaterra: Brugada; habrá más de 100 festejos, dice

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

[Publicidad]

vr/cr