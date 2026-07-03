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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó doble alerta por lluvias fuertes y posible caída de granizo en todas las alcaldías de la Ciudad de México.
En la alcaldía Cuajimalpa se activó alerta roja por lluvia de 50 a 70 milímetros, así como caída de granizo, entre las 17:40 de la tarde y las 22:00 horas.
En el resto de las alcaldías de la CDMX se activó alerta amarilla hasta las 22:00 horas.
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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.
También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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vr/cr
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