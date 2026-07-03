Durante el partido México-Inglaterra del próximo 5 de julio, se prevén fuertes lluvias, sobre todo por la tarde, a partir de las 16:00 horas, dio a conocer el secretario de Gestión Integral del Agua (Segiagua), José Mario Esparza, quien pidió a los aficionados tomar previsiones ante este pronóstico.

“Va a haber fuertes lluvias el sábado por la tarde, se esperan a partir de las 4 de la tarde y hasta aproximadamente 10- 11 de la noche, y por eso, que estén muy atentos a los avisos de protección civil; evitar correr riesgos innecesarios y ser muy responsables con lo de la basura, que insistimos. La basura nos genera gran parte de los encharcamientos e inundaciones”, dijo en conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Ante esto, indicó que la dependencia reforzará el protocolo Tlaloque 2.0 que se aplica en el contexto de la Copa del Mundo. En el caso del Paseo de la Reforma, precisó que se desplegarán 250 personas que estarán cuidando todos los accesos al drenaje para evitar inundaciones.

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“Vamos a tener cuadrillas de apoyo con herramienta de mano, varillas, para que si llega a haber alguna situación se acuda de inmediato”, dijo.

Mientras que en el Estadio Ciudad de México, donde tendrá lugar el partido, detalló que se desplegará un operativo “reforzado” con 70 elementos de la Segiagua con equipos de bombeo tipo Hércules, Vactor, entre otros.

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